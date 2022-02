Mit dem Model Builder werden Kindheitsträume wahr!

In nuce: Wer schon als Kind leidenschaftlich gerne Modellbausätze von Revell und Konsorten zusammengebaut hat, und jetzt sein Kindheitshobby ins Erwachsenenalter hinüberretten möchte, dem bietet das Game „Model Builder“ die Möglichkeit, sich einen virtuellen Hobbykeller einzurichten – und dort maßstabsgetreue Film-Memorabilia und Schlacht- & Raumschiffe anzufertigen.

Womit wartet der Model Builder auf? Im Game frickelt ihr nicht nur an Echtwelt-Fahrzeugen, sondern schraubt euch auch Han Solos Blasterpistole zusammen, steckt dem Raumschiff Enterprise eine Untertasse auf den Warp-Antrieb, oder bringt einem Mech-Laufroboter bei, wie es sich im Schaukasten posiert (in Nachbarschaft zu Piratenschiffen, Panzerbataillonen und anderen Luft- und Raumfahrzeugen). Wer fertige Modelle um einzigartige Details ergänzen möchte, der kann das tun, denn der Model Builder stellt euch eine Palette an Pinseln, Bürsten und Sprühwerkzeugen bereit, mit der ihr euren Miniatur-Kunstwerken das gewisse Etwas verpasst.

Womit wartet der Model Builder (noch) auf? Das Game kennt sogar einen Story-Modus, in dem ihr die Leidenschaft eures Großvaters für Modellbausätze aufleben lasst. Hierzu tretet ihr weltweit gegen KonkurrentInnen an.

Weitergeklickt: Für 16,79 Euro besorgt ihr euch das nostalgisch-meditative Game auf Steam, mit dem ihr ziemlich zügig in den nächsten Flow rutscht. Besucht auch den Spieleentwickler Moonlit und den Publisher Green Man Gaming, um euren nächsten Feierabend mit spaßigen Spielereien zu bestücken.

Model Builder – Launch Trailer