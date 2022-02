Mit diesem Augen-Rig blickt ihr durch

In nuce: Ein Blender-Artist, der auf das augenscheinlich durchschlagende Pseudonym Max Edge hört, teilt mit euch sein Augen-Rig, auf das Character Artists ihre Glubscher richten sollten. Für das Rig benötigt ihr Blender 3.1.

Was kann das Augen-Rig? Das tolle Tool erlaubt es euch, Augenfarbe, Tiefe und Größe der Pupillen anzupassen, aber auch Iris und Hornhaut zu verändern. Zudem könnt ihr die Form der Pupillen dahingehend angleichen, bis(s) ihr in die Augen einer beißwütigen Raptors, oder einer kratzlustigen Katze blickt.

Weitergeäugt: Wer in seiner Freizeit gerne Augen sammelt, oder sonst auf Blickfänge aus ist, der klickt (und blickt) sich auf den 17.07.2018 zurück, als sich die Blender Community über den fotorealistischen Augen-Generator freute. Werft auch einen Blick (aber bitte keine Augäpfel aus eurem, mit Augen gefüllten, Eimer) auf den 09.02.2017, denn damals schoben wir euch ein 16-minütiges Video-Tutorial ins Sichtfenster, womit ihr euch realistisch aussehende Augen mit ZBrush und Keyshot unter die Lider schobt. Wir wünschen viel Spaß beim Blicken (sowohl didaktisch, als auch binokular) dieser blickschönen Lerninhalte.

Weitergeblickt: Mit Blickrichtung auf nachstehendes Video erfahrt ihr (in Bild und Ton), wie Max Edges Rig in der Handhabe funktioniert. Das Augen-Rig saugt ihr euch kostenfrei auf Gumroad – in Hinblick auf Max Edges Portokasse empfehlen wir jedoch, ihm einen bescheidenen Obolus in die (virtuelle) Kaffeekasse zu schieben.

[Blender 3.1] Eye Rig SLOW AND HARD tutorial (30 minutes)(geometry nodes)