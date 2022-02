HDR-Displays von Atomos synergieren mit Panasonics Lumix GH6!

In nuce: Wie es in einer aktuellen Pressemeldung der Firma Atomos heißt, werden sowohl Ninja V als auch Ninja V+ die Panasonic Lumix GH6 zukünftig unterstützen. Dabei zeichnen beide Geräte mit Apples ProRes RAW auf. Zudem wird die etwas leistungsstärkere Ninja V+ den DCI-4K-Standard unterstützt, im Zuge davon mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde via HDMI aufzeichnen.

Was sind Ninja V & Ninja V+ (und was können sie)? Laut Pressetext geben die HDR-Displays Ninja V und Ninja V+ die aufgenommene Filmbilder der Lumix GH6 detailgetreu wieder. Weiter heißt es, der 5-Zoll-Touchscreen biete Zugriff auf zahlreiche Software-Tools, darunter Wellenformen, Falschfarben, Check Focus, Framing Guides, LUTs und Bildvergrößerung.

Was können Ninja V/V+ und Lumix GH6 gemeinsam stemmen? In der Pressemitteilung heißt es weiter, die Verarbeitung von ProRes-RAW-Dateien bei DCI 4Kp120 erfordere das Können der Ninja V+. Zugleich böten jedoch Ninja V und Ninja V+ eine umfangreiche Palette alternativer Formate und Bildraten an. Außerdem wird betont, dank der robusten Machart und kompakten Bauform eigenen sich beide Geräte für den unkomplizierten Transport an jedweden Drehort. Lumix Gh6 und der Ninja V/V+ sollen als Handheld-Setup auf einem Gimbal montiert werden können – auch auf engstem Raum, wie es die Produktbeschreibung umschreibt.

ProRes Raw – wo liegen die Vorteile? Atomos äußert sich im Pressetext weiter sehr positiv über ProRes Raw, zeigt sich überdies begeistert darüber, ihren Usern ProRes Raw und das weniger komprimierte ProRes RAW HQ anbieten zu können. Darüber hinaus weist Atomos darauf hin, ProRes Raw werde von Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro und Avid Media Composer unterstützt, aber auch von einer Reihe anderer, beliebter Film-Software, wie Assimilate Scratch, Colorfront, Filmlight Baselight und Grass Valley Edius.

Welche Produkte bietet Atomos an? Die Firma mit Hauptsitz in Australien bietet euch leicht zu bedienende, hochmoderne 4K- und HD-Apple-ProRes-Monitore und -Recorder an. Daneben hat Atomos ein eigenes Betriebssystem für die Videoaufzeichnung entwickelt, jenes sich ganz der Touchscreen-Benutzeroberfläche verschrieben hat. Weiter war Atomos, nach Wortlaut der Pressemeldung, das erste Unternehmen, welches Apples ProRes RAW-Format für die Aufzeichnung mit Kinokameras eingeführt hat.

Weitergeklickt: Alle Details zu den beiden Geräten Ninja V und Ninja V+ erfahrt ihr auf atomos.com.