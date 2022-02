In nuce: Dieser VFX Breakdown entführt euch dorthin zurück, wo die Matrix ihren Quellcode auf die Hirnhäute menschlicher Duracell-Batterien schreibt, um die weltberühmte SciFi-Dystopie der Wachowski-Geschwister zu reanimieren. Was sich kryptisch anliest, ist einfach der aktuelle VFX Breakdown von Digital Domain (stilisierte Schreibweise: DNEG), in dem der Kampf Mensch gegen Maschine, Mister Anderson gegen Agent Smith, Simulacres gegen Simulation fortgesetzt wird.

Wir meinen: Wer seinen Jean Baudrillard griffbereit im Bücherregal stehen hat, wird diesen VFX Breakdown mit einem handwarmen Glas Simulatte runterstürzen. Und wer diesen Wortwitz verstanden hat, der ist Stammgast bei Starbucks, oder hat Matrix Resurrections bereits im Kino gesehen.

Weitergeklickt: SciFi-Fans klicken auf den 02.02.2018 zurück, als DNEG mit einem achtminütigen VFX Breakdown davon überzeugte, dass Blade Runner das Jahr 2049 kann, oder legt einen Zwischenstopp beim 14.07.2020 ein, denn damals wusste DNEG, was Roboter in der Westworld treiben (außer Menschen morden, natürlich).

Matrix: Reloaded: Für einen nostalgischen Rückblick ins Jahr 2003, als das erste Matrix-Sequel über die Leinwände strampelte, empfehlen wir euch den 29.12.2021, denn dort trefft ihr auf unseren Retro-Artikel, wo Neo im epischen Burly Brawl gegen einen ganzen Menschenknödel aus Agent Smiths antritt. Wir meinen: Diese frühe Crowd Simulation ist selbst heute noch sehenswert.

The Matrix Resurrections | VFX Breakdown | DNEG