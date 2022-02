Retopologie Guide | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Dieses Tutorial richtet sich an alle User von Blender 3.0.

Erste Schritte mit Retopologie: Dieses Mal zeigen wir euch ein Tutorial von Grant Abbitt, freischaffender 3D Artist und YouTuber, in dem euch gezeigt wird, wie ihr die Retopologie eines 3D-Gesichts angeht. Das Video versteht sich als generalistisch angelegte Hilfestellung. Zu Demonstrationszwecken nutzt Grant ein stilisiertes Frauengesicht. Das Video ist nur enggestrickte siebeneinhalb Minuten lang, schmeichelt sich somit perfekt in eure mittägliche Teepause.

Was hat Grant Abbitt didaktisch drauf? Das Video gleich hier unten ist nur eines von bislang sieben, im Verlauf derer euch Grant Abbitt mit verschiedenen Gestaltungsbereichen von Blender 3.0 vertraut macht. Darunter das Haar, die Texturen, oder die Lichtsetzung eures 3D-Charakters betreffend. Eines der Tutorials schickt sich sogar an, den beliebten Comicbuch-Charakter Wolverine nachzubauen. Wir fragen: Kann denn Lernen mit jemandem mehr Spaß machen, als mit Scherenhand-Schnippler und Backenbart-Fetischisten Wolverine?

Von Angesicht zu Angesicht: Wer seinem 3D-Charakter das Gesicht flexen möchte, aber Blender lieber den Profis überlässt, für den graben wir ein ähnliches Tutorial anno 19.04.2017 aus der Mottenkiste – Voraussetzung ist: Ihr arbeitet mit 3DCoat.

Weitergeklickt: Für Grants komplette Tutorial-Reihe klickt ihr euch bei YouTube rein. Sofern euch Grant Abbitt als Dozent zusagt, kann es auch lohnen, seine (kostenpflichtigen) Bildungsangebote auf gamedev.tv zu sichten. Grant freut sich zudem auf euren Besuch auf seiner Homepage, auf der sich 3D-Modeling und Grafikdesign (in Blender) die sprichwörtliche Klinke in die Hand geben.

Retopoligise a Face – Retopology Guide – Blender 3