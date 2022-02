Cesium wird für die Game-Engine O3DE veröffentlicht

In nuce: Cesium veröffentlicht die erste Version von Cesium für O3DE (kurz für Open 3D Engine), die stabil lauffähig sein soll. Erst im März 2021 wurde Cesium als quelloffenes Plugin für die Unreal Engine veröffentlicht. Shehzan Mohammed, Direktor für 3D Engineering & Ecosystems bei Cesium, sagt in der Bekanntmachung, Cesium solle zukünftig für weitere Game Engines zugänglich gemacht werden. „Wir bauen an einem offenen Metaverse“, sagt hierzu Mohammed weiter.

Was ist O3DE? O3DE ist die Nachfolger zu Amazons Lumbeyard – die aufwendige Game-Engine, die in Kooperation mit The Linux Foundation hochgezogen wurde. O3DE ist, genauso wie Lumberyard, quelloffen (im Rahmen einer Apache-2.0-Lizenz). Wer seine Mühen hat, bei O3DE, Lumberyard, Unreal Engine und all den anderen Gaming-Engines den Überblick zu behalten, den empfehlen wir unseren ausführlichen Artikel Fantastische Engines und wo sie zu finden sind, erschienen in der DP 05 : 2021, in dem sich Alexandra Kaschny für euch auf Engine-Safari begeben hat.

Was sagt die Pressemitteilung zu Cesium für O3DE? In der dazugehörigen Bekanntmachung zeigt sich Royal O’Brien, General Manager bei Digital Media and Games bei The Linux Foundation, enthusiastisch über die Möglichkeiten, welche die quelloffene 3D-Engine O3DE für User bietet – jetzt auch im Verbund mit Cesium: „Die Integration von 3D-Geodaten in O3DE wird die Projekte vieler bereichern.“

Mit diesem Funktionsumfang wartet Cesium für O3DE auf:

Ein maßstabsgetreuer WGS84-Globus für O3DE. Das Kürzel WGS 84 steht für World Geodetic System, es handelt sich um ein weltweites Referenzsystem zur Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. WGS 84 dient unter anderem als Grundlage für GPS (Global Positioning System)

für O3DE. Das Kürzel WGS 84 steht für World Geodetic System, es handelt sich um ein weltweites Referenzsystem zur Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. WGS 84 dient unter anderem als Grundlage für GPS (Global Positioning System) Eine 3D-Kachel-Engine (3D Tiles Engine) , mit der sich 3D-Geodatensätzen streamen lassen, inklusive Bildmaterialien, 3D-Städten und Photogrammetrien. Die 3D-Kachel-Engine funktioniert über die Cloud, ein privates Netzwerk oder einen lokalen Computer

, mit der sich 3D-Geodatensätzen streamen lassen, inklusive Bildmaterialien, 3D-Städten und Photogrammetrien. Die 3D-Kachel-Engine funktioniert über die Cloud, ein privates Netzwerk oder einen lokalen Computer Integration mit O3DE Script Canvas . Dabei handelt es sich um O3DEs visuelle Skript-Umgebung

. Dabei handelt es sich um O3DEs visuelle Skript-Umgebung Integration mit dem Cloud-Dienst Cesium ion, über den ihr auf kuratierte 3D-Geoinhalte und 3D-Kachel-Pipelines (3D Tiling Pipelines) zugreift. Im Zuge davon erhaltet ihr auch Zugang auf weltweite Datenbestände in puncto Gelände (terrain), Bild, Gebäude und Photogrammetrie

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen zu Cesium für O3DE erhaltet ihr auf cesium.com/blog.