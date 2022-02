Studio-Apartment | Werkstattbericht Wednesday

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen KollegInnen von 80 Level, erzählt 3D Environment Artist Emily Cheung von ihrem Studio-Apartment-Projekt, für das sie Maya, Substance 3D Painter, Unity und Unreal Engine verwendet hat.

Wer ist Emily Cheung? Emily hat Computer-Animation an der Teesside University im Nordosten Englands studiert. Früher dachte Emily, sie würde einmal Concept Artist werden, doch während ihres Studiums entdeckte sie das 3D-Modeling – und war begeistert davon. Nach dem Studium hat sie eine Anstellung als 3D Artist bei Draw & Code in Liverpool gefunden, einer Firma, die mit User-Erlebnissen im Bereich Augmented Reality und Virtual Reality aufwartet. Während ihrer Zeit bei Draw & Code war Emily an Projekten mit Fokus auf Gebäudevisualisierung, Museumsausstellungen und Mobile Games beteiligt. Später spezialisierte sich Emily als Environment Artist bei Oxford VR auf Virtual Reality Content für den Bereich mentale Gesundheit. Jüngst arbeitete sie an Projekten, bei den Oculus Rift und Quest im Mittelpunkt standen.

Wovon handelt Emily Cheungs Werkstattbericht? Der lesens- und sehenswerte Werkstattbericht befasst sich damit, wie Emily ihre Leidenschaft für Modellbaukästen, welche das Hyggelige eines Mini-Apartments wiedergeben, mit ihren vorhanden Skills in puncto Unity kombinieren konnte. Dabei herausgekommen ist ein kuscheliges Studio-Apartment, in das wir sofort einziehen würden.

Was erwartet euch im Werkstattbericht? Emilys Werkstattbericht ist in nachstehende Schritte unterteilt: „Modeling“, „Texturing“, „Lighting“, „Rendering“ und die abschließende „Conclusion“.

Weitergeklickt: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. Emily Cheung könnt ihr auf ihrer Homepage, Artstation, Twitter oder Instagram besuchen. Wir meinen: Lasst euch von Emilys blickschöner Atelierwohnung im japanischen Stil doch zu eigenen Kreativprojekten inspirieren!