THQ Nordic übernimmt Metricminds

In nuce: THQ Nordic akquiriert das Studio Metricminds. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Metricminds ist als in Frankfurt ansässiger Dienstleister bekannt, der vor allem Animationen innerhalb von Game Engines erstellt (u.a. Alan Wake, Crysis 3, Borderlands 2, Horizon Zero Dawn). THQ Nordic ist eine österreichische Computerspielfirma mit Sitz in Wien, die viele wichtige Spiele(marken) unter sich vereint (Desperados, Aquanox, Die Gilde, u.a.). Somit wird Metricminds eine 100-prozentige Tochter der THQ Nordic. Die Ausrichtung der Firma als Dienstleister im Bereich Animation bleibt von der Übernahme unberührt.

Was bedeutet die Übernahme für MitarbeiterInnen? Die Akquisition umfasst das gesamte Kernteam Metricmetics. Die Übernahmebedingungen werden laut Pressemitteilung nicht bekanntgegeben.

Was können die FrankfurterInnen von Metricminds? Gegründet wurde das Studio im Jahr 2001. Seitdem haben sich die FrankfurterInnen vorwiegend einen Namen im Bereich Gaming gemacht. Für verschiedene, hochwertige Titel, beispielsweise Witcher, Aliens: Colonial Marines, Batman Arkham Origins, Darksiders III oder Risen 2: Dark Waters wuppte Metricminds Zwischensequenzen, Trailer, Motion Capturing, Keyframe-Animationen, Gesichtsanimationen und ganze Cinematics.

