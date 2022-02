Epic Games veröffentlicht Preview-Version der Unreal Engine 5

In nuce: Epic Games veröffentlicht die Preview-Version der Unreal Engine 5. Damit nähert sich Unreal Engine 5 einer Version an, die ein stabil funktionierendes, grafisches Grundgerüst für Filme, Serien und Spiele bietet.

Early Access vs. Preview – die Unterschiede: In der dazugehörigen Bekanntmachung heißt es, der Early Access der Unreal Engine 5 wäre noch auf die Bedürfnisse der Spieleentwicklung zugeschnitten, jetzt aber, im Zuge der Preview-Version, würden auch alle anderen Kreativindustrien dazu eingeladen, die Unreal Engine 5 auszutesten. Allerdings bleibt ein Manko: Wer aktuell von Unreal Engine 4 auf 5 umsteigt, der wird sich zwar weitestgehend zurechtfinden, doch zwei Ausnahmen gibt es, die Lumen und Nanites. Bei beiden ist es noch ausständig, diese Funktionen auch für Produktionen außerhalb der Gaming-Branche einzurichten.

Die Features der Preview: Während die vollständige Liste der Features deutlich umfangreicher ist, benennt Epic Games folgende Bereiche als diejenigen, an denen verstärkt nachgebessert wurde:

Rendering (Nanite, Lumen, Virtual Shadow Maps, Path Tracer)

(Nanite, Lumen, Virtual Shadow Maps, Path Tracer) World Building (World Partition, One File Per Actor, Large World Coordinates)

(World Partition, One File Per Actor, Large World Coordinates) Animation (Control Rig, Distance Matching und Pose Warping, Anim Blueprint Templates, IK Rig und IK Retargeter) und

(Control Rig, Distance Matching und Pose Warping, Anim Blueprint Templates, IK Rig und IK Retargeter) und Audio (MetaSounds)

Welche Features erwarten euch bei Nanites und Lumen? Um euch einen ersten Vorgeschmack darauf zu bieten, welche Feature-Freuden ihr von der Preview erwarten dürft, haben wir euch nachstehend einige der Features von Nanites und Lumen gelistet.

Nanite

Bessere Performance und Speichernutzung von Nanite-Streaming im Editor

Neue fehlerbasierte Metrik für die Fallback Mesh Creation (vorherige Bezeichnung: Proxy Mesh)

(vorherige Bezeichnung: Proxy Mesh) Unterstützung für alle Ansichtsmodi (view modes) und Verwendungskennzeichen (usage flags), bspw. Shader Complexity view mode

(view modes) und (usage flags), bspw. Shader Complexity view mode Auswahl pro Instanz

Benutzerdefinierte Daten pro Instanz/Akteur

Lumen

Volle Unterstützung für Hardware-Raytracing . Diese benötigt keine Abstandsfelder (distance fields) oder anderes Software-Tracing

. Diese benötigt keine Abstandsfelder (distance fields) oder anderes Software-Tracing Verbesserte Final-Gather-Qualität , besonders sichtbar bei Blattwerk

, besonders sichtbar bei Blattwerk Glänzende Reflexionen auf partiellen Lichtdurchlässigkeiten ( translucency )

) Transluscency-Final-Gather, welches die globale Beleuchtung bei Transluzenz verbessert

Unreal Engine 5 – Was bisher geschah. Am beeindruckendsten präsentierte die Techdemo The Matrix Awakens, wie aufsehenerregendes Open-World-Gaming, mit Unreal-Engine-5-Technologie als grafisches Grundgerüst, aussehen kann. Das entsprechende Video haben wir euch unten verlinkt.

Was verspricht der endgültige Release? Momentan empfiehlt Epic Games davon abzusehen, die Preview-Version für Produktionen zu verwenden. Epic Games schreibt dazu: „Aktuell arbeiten wir an der endgültigen Version [der Unreal Engine 5].“ Diese endgültige Version soll dann auch alle Features enthalten, die sich momentan noch in der Testphase befinden. Darüber gelobt Epic Games Verbesserungen einiger, bereits verfügbaren Funktionen, darunter Nanites, Lumen, One File Per Actor, World Partition und MetaSounds. Außerdem kündigt Epic Games an, der anstehende Release enthalte „neue, aufregende Animations-Tools, aber auch Unterstützugn für Large World Coordinates“.

Weitergeklickt: Im Blog-Posting auf unrealengine.com erfahrt ihr alles Weitere. Wer Nachhilfe in puncto Nanites benötigt, den empfehlen wir, sich bis zum 29.11.2021 oder 06.08.2021 zurückzuklicken, denn damals setzte euch ein Deep Dive auseinander, wie sich das Virtualized-Micropolygon-Geometry-System auf NextGen-Entertainment auswirkt. Wer hingegen erste Schritte mit Unreal Engine 5 unternehmen möchte, der verklickt sich auf den 08.06.2021 und den 11.06.2021, denn dort nehmen euch Video-Tutorials didaktisch an die Hand.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience