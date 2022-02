Wie geht prozedurales Modeling in Unity?

In nuce: Der Game-Developer namens Joyen teilt über Twitter eine Herangehensweise, mit der ihr Innenräume mit Unity prozedural generiert.

Was steckt dahinter? In den Reaktionen auf Joyens Twitter-Postings antwortet sie/er auf Fragen zum Entstehungsprozess. Laut Joyen diente Unitys Skelett-Algorithmus (straight skeleton algorithm) als Ausgangspunkt. Weiter heißt es, um zu vermeiden, dass die Assets miteinander kollidieren, wurden die Raumpolygonen aufgeteilt. Weiter kommentiert der Game-Developer, er plane, ausschließlich jene Gegenstände aus dem Inneren des Hauses zu erstellen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Spieler befinden. Außerdem meint Joycen, es stünde an, einige Bestandteile des Gebäudedachs Multithreading-tauglich zu gestalten, um ein Einfrieren (tiny freezes) zu vermeiden, die aktuell noch stellenweise auftreten.

Unser Urteil: Klickbefehl! Wer mehr darüber erfahren möchte, wie Spieleentwicklung mit Unity funktioniert, dem können wir nur empfehlen, regelmäßig bei Joyens Twitter-Profil vorbeizuschauen. Auch demonstriert Joyen auf einem YouTube-Kanal, wie Game Development in Unity funktioniert, und zwar anhand prozedural generierter Brücken und Türme (siehe gleich hier unten).

Procedural house interior!



Procedural Tower



Procedural Bridges