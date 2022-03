ActionVFX beliefert euch mit kostenlosen Schnee-Texturen

Virtuelles Schneeschippen ist euer Hobby? Dann jetzt die 49-teilige Texturen-Sammlung in 2K abschöpfen. Hört ihr schon, wie der Schnee knirscht?

In nuce: ActionVFX veröffentlicht eine kostenlose, 49-teilige Sammlung, bestehend aus Schnee-Texturen. Als Bezahlung sind lediglich eure Daten erforderlich. Wer sich die Sammlung runterladen will, der muss sich bei ActionVFX registrieren.

Was bietet die Texturen-Sammlung? Laut Beschreibung richtet sich die Sammlung vor allem an die Arbeit mit Matte Painting, VFX-Aufnahmen und Motion Graphics. Die Schnee-Texturen umfassen jene, die mit Fußabdrücken, Reifen- oder Fahrradspuren versehen sind. Auch sind solche enthalten, die Schneespuren auf Dächern oder dem Handlauf eines Treppengeländers darstellen.

Welches Datei-Format? Die Sammlung erreicht euch im 16-Bit-PNG-Dateiformat, inklusive Alphakanälen, sowie in einer Auflösung von 2.048 x 1.080 Pixeln. Es existiert auch eine im 4K-Format, diese ist allerdings Bestandteil einer kostenpflichtigen Asset-Sammlung.

Was ist Action VFX? Es handelt sich um eine Plattform, die euch eine wertige Sammlung an VFX Assets anbietet. Wer auf der Suche nach qualitativen Assets zu vernünftigen Preisen ist, der sollte einen Klick riskieren.

Weitergeklickt: Das Video gleich hier unten demonstriert euch, welches Schneegestöber euch in den 49 Teilen der Asset-Sammlung erwartet. Bereit, den Download-Button zu klicken? Einen Einblick darin, wie es die Mädels und Jungs von Action VFX angehen, euch mit hochwertigem Stock Footage für eure Visual-Effects-Projekte zu beliefern, der klickt das nachstehende Video, in dem euch die MacherInnen wissenswerte Einblicke gewähren – oder besucht direkt actionvfx.com.

FREE Snow Textures Now Available | ActionVFX



ActionVFX – The Best Stock Footage for Visual Effects