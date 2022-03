Roboter-Greifarme | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Und weil wir heute mit dem diskreten Charme der bösen Seite der Macht sympathisieren, gönnen wir uns heute ein zweiteiliges Video-Tutorial, an dem Superbösewicht Doc Ock aus Spider-Man 2 seine Freude hätte, denn ihr lernt, wie es gelingt, dass eurem Charakter Roboter-Fangarme in Blender aus dem Rücken wachsen. Veröffentlicht hat das Tutorial übrigens das norwegische Animationsstudio Polyfjord.

Was lernt ihr in diesem Tutorial? Dieses Tutorial hält, was die Roboter-Arme eines Dr. Otto Octavius umklammern können: Roboter-Greifarme, die ihr eurem 3D-Charakter an den Rücken tackert. Im zweiten Video lernt ihr dann außerdem, wie ihr die Meshes der Gelenke richtig einrichtet, prozeduralen Noise hinzufügt, die Roboter-Arme vervielfacht, oder das Rendering und Lighting in Eevee besorgt. Ihr seht: Wer sich einen hübschen Strauß Roboter-Arme aus den Schulterblättern schnitzen möchte, der muss viel (mit Blender) lernen.

Weitergeklickt: Wer das Schaffen des Animationsstudios Polyfjord aus Norwegen weiterverfolgen möchte, der klickt den Mädels und Jungs auf Gumroad hinterher. Für alle weiteren Belange der sozial-medialen Art klickt ihr ihnen auf Instagram oder Twitter einen Roboter-Arm (in die Inbox). Aber immer freundlich bleiben! Wir möchten auch weiterhin von Polyfjords groovy Tutorials berichten.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

Tutorial: How to Create Robotic Arms in Blender (Part 1)



Tutorial: Animating Robotic Arms in Blender (Part 2)