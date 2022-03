Mit der quelloffenen Open Brush 1.0 scribbelt ihr im virtuellen Raum

In nuce: Icosa Gallery veröffentlicht Open Brush 1.0, ein quelloffenes 3D-Sketching-Tool für Virtual Reality. Die Software basiert auf Tilt Brush, welches vormals von Google entwickelt wurde. Von Tilt Brush berichteten wir euch zuletzt am 09.11.2017. Seit 2021 ist Open Brush quelloffen, wird nicht langer als kommerzielles Projekt weiterverfolgt.

Was kann Open Brush? Mit Open Brush zeichnet ihr in den 3D-Raum hinein – vorausgesetzt, ihr besitzt ein, mit Oculus oder SteamVR kompatibles, Headset. Eure Zeichnungen exportiert ihr im FBX-, gITF-, USD- oder JSON-Dateiformat. Damit ist es möglich, eure Projekte in Blender oder Maya weiterzuführen – oder ihr setzt eure Zeichnungen direkt als Asset in eine Game Engine. Alternativ könnt ihr eure Zeichnungen direkt auf YouTube hochladen.

Der Clou bei der Gestaltung mit Open Brush: Eure Zeichnungen werden sowohl als konventionelle 2D-Pinselstriche, aber auch als 3D-Geometrien dargestellt. Dabei passt ihr die Pinselstriche euren gestalterischen Wünschen an – egal, ob ihr eure Strichführung krümmen, drehen, auf gerade Linien beschränken, oder neu einfärben wollt. Eine schöne Besonderheit: Ihr könnt eure Zeichnungen in einen 3D-Hintergrund setzen. Open Brush stellt euch dazu Vorlagen bereit.

Was erwartet euch mit Open Brush 1.0? Zu den wichtigsten Änderungen gehören das sogenannte „Lazy Input“, welches ZBrushs „Lazy Mouse“-System ähneln soll. Damit glättet ihr solche Striche, jene ihr freihändig erstellt habt. Daneben dürfte es viele User freuen, wenn sich jetzt unterschiedliche Skizzen miteinander mergen lassen. Auf eine Entdeckungsreise zu allen weiteren Features schickt euch das Video gleich hier unten.

Vorschau auf Open Brush 1.1: Open Brush 1.1 soll bereits binnen weniger Wochen erscheinen. Im Zuge davon sollen sich ein Layer System und ein Snip Tool unter den neuen Funktionen befinden. Mit dem Snip Tool wird es euch möglich sein, Teile aus bestehenden Strichen zu schneiden – oder ganz zu löschen.

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen erhaltet ihr auf docs.openbrush.app. Dort erfahrt ihr auch alles zu den Unterschieden zwischen Open Brush und Tilt Brush. Natürlich erfahrt ihr auch, wo ihr Open Brush herunterladen könnt. Besucht auch openbrush.itch.io.

Open Brush v1.0 Release



Open Brush Trailer