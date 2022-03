Blog-Eintrag kündigt neue Blender-Sculpting-Features an

Welche Funktionen dürfen User mit Blender 3.2 und 3.4 erwarten? Vor allem Neuerungen in puncto Sculpting und Echtzeit-Renderer Eevee! Und sonst so?

In nuce: Die Blender Foundation gibt in einem Blog-Posting von Entwickler Joseph „Joe“ Eagar bekannt, welche Sculpting Features mit der nächsten Blender-Version einhergehen sollen. Sofern sich die Releases der nächststehenden Versionen entsprechend Blenders Roadmap orientieren, werden Blender 3.2 und 3.4 noch im laufenden Jahr erscheinen (wir berichteten am 30.12.2021).

Des Blenders schöne neuen Sculpting-Features: Eine der hauptsächlichen Funktionen ist es, Vertex-Farben auch dann malen zu können, wenn ihr euch gerade im Sculpt-Modus befindet. Allerdings ist die Funktion vorerst experimentell, wartet laut Blog-Posting aber bereits mit einer verbesserten Leistung gegenüber dem vorherigen Vertex-Malmodus auf – und unterstützt Masken, Face Sets und Filter. Im Blog-Posting führt Eagar außerdem aus, dass User, neben Oberflächenfarben, auch andere Vertex-Attribute malen können. Zusätzlich werden die Malwerkzeuge jetzt auch mit der Hohlraummaskierung (cavity masking) unterstützt. Dadurch soll es euch ermöglicht werden, Pinselstriche (paint strokes) entsprechend der Oberflächenkrümmung auszurichten – immer in Abhängigkeit zur betroffenen Geometrie. Dadurch würden auch Kanten oder Vertiefungen automatisch herausgehoben.

Vorschau-Sculpting mit Eevee – geht das? Blenders Echtzeit-Renderer Eevee soll es jetzt erlauben, vorgenommene Änderungen interaktiv dazustellen. Eevee-Previews werden zunächst im Sculpt-Modus unterstützt – vorausgesetzt, ihr verwendet Dynamic Topology (Dyntopo). Zu den Neuerungen, die Dyntopo selbst erfährt, gehört, dass Kantengrenzen (edge boundaries) besser erhalten bleiben, dazu gehören UV-Nähte (UV seams) und Face Sets. Darüber hinaus soll Dyntopo nun deutlich schneller sein, und unterstützt zudem die sogenannte „Just-in-Time“-Triangulation. Mit Just-In-Time wird nicht länger ein gesamtes Mesh trianguliert.

Ausblick: Was erwarte uns mit Blender 3.2 und 3.4? Zu den Funktionen, welche diese anstehenden Releases mit sich bringen sollen, gehört die Verbesserung für das Texture Painting, oder eine Erweiterung von Vertex Painting hin zu einem allgemeinen „Attribute Paint“-Modus. Darüber hinaus zählen Multires Sculpting und Brush Management zu den Schlüsselkomponenten anstehender Blender-Versionen.

Weitergeklickt: Das entsprechende Blog-Posting von Entwickler Joseph Eagar findet ihr auf code.blender.org.