Maxon kündigt seine Events für 2022 an

In nuce: Maxon kündigt sein Angebot an Veranstaltungen für das Jahr 2022 an. Das Jahresprogramm umfasst die beliebte 3D and Motion Design Show, wöchentliche Webinare und hoffentlich bald auch wieder Veranstaltungen, bei denen persönliche Begegnungen möglich sind.

3D and Motion Design Shows: Wie gewohnt präsentieren hier Berufserfahrene Motion-Graphics- und VFX-Artists von 3D-Techniken und Produktionsworkflows – immer unter Verwendung von Maxons Cinema 4D-, Redshift- und Red-Giant-Produktlinien, aber auch den neu erworbenen ZBrush-Tools (wir berichteten am 16.12.2021). Wie auch die vergangenen Jahre üblich, werden die Präsentationen live gestreamt, sind kurz nach der Ausstrahlung auf 3DMotionShow.com auch auf dem Maxon YouTube-Kanal online verfügbar.

3D and Motion Design Show – eine Rückschau: Wer die von Maxon veranstaltete Show noch nicht kennt, dem empfehlen wir, unter dem Schlagwort „3D and Motion Design Show“, unser News-Archiv zu durchsuchen. Es erwarten euch viele spannende Präsentationen von Creative Directors, C4D-Expert*innen und anderen Dozierenden, die ihr Fachwissen mit euch teilen.

Bald wieder Präsenzveranstaltungen? Maxon arbeitet momentan an der Rückkehr von Präsenzveranstaltungen, beginnend mit der NAB 2022 (24. -27. April). Deshalb wird die 3D and Motion Design Show voraussichtlich live vom NAB-Stand übertragen. Zuletzt berichteten wir euch am 01.10.2020 davon, als die NAB Show 2021 aufgrund von Covid verschoben wurde.

Programm-Highlights der 3D & Motion Design Show: Die geplanten Programmpunkte, mitsamt dazugehöriger Referent*innen, überblickt ihr auf 3dmotionshow.com. Dabei lohnt es sich, einen Blick auf die Liste der Referent*innen zu werfen, zu denen nachstehende gehören:

Matt Milstead (3D-Generalist seit über 10 Jahren, Partner bei Nexus Motion und Mograph.com)

(3D-Generalist seit über 10 Jahren, Partner bei Nexus Motion und Mograph.com) Chris Schmidt (3D-Artist, Softwareentwickler und Gründer von Rocket Lasso)

(3D-Artist, Softwareentwickler und Gründer von Rocket Lasso) Pablo Munoz Gomez (freiberuflicher Concept und Character Artist, sowie Gründer von ZBrushGuides, 3Dconceptartist und 3DSnippets)

(freiberuflicher Concept und Character Artist, sowie Gründer von ZBrushGuides, 3Dconceptartist und 3DSnippets) Michael Pavlovich (Direktor für Character-, Waffen- und Fahrzeug-Art bei Certain Affinity, einem Indie-Spieleentwickler, der sich auf 3D-Concept-Art-Pipelines für Videospiel-Franchises wie Halo, Call of Duty und Doom spezialisiert hat. Zuvor arbeitete er bei Electronic Arts an Environment Arts)

Termine für das Jahr 2022: Die Termine für kommenden Maxon 3D & Motion Design Shows von März bis Dezember 2022 lauten wie folgt:

23. März

24. bis 27. April: Live von der NAB

18. Mai

22. Juni

20. Juli

8. bis 11. August: Live von der Siggraph

28. September

19. Oktober

9. November

7. Dezember

Maxon Webinare im Jahr 2022: Zusätzlich veranstaltet Maxon jede Woche Webinare, um Artists bei ihren (manchmal großen, manchmal kleinen) Problemchen zu helfen. Eine Auswahl der stattfindenden Seminare findet ihr nachstehend:

Demystifying Post-Production – Immer montags: Maxon Master-Trainer*innen geben euch Tipps und Tricks für Postproduktions-Workflows. Die Teilnehmer*innen können anhand herunterladbarer Projektdateien mitarbeiten.

Maxon Master-Trainer*innen geben euch Tipps und Tricks für Postproduktions-Workflows. Die Teilnehmer*innen können anhand herunterladbarer Projektdateien mitarbeiten. Hands-on with Maxon – Immer mittwochs: Maxon-Trainer*innen führen ausführlich durch die Maxon-Tools, zeigen eine Reihe nützlicher Techniken.

Maxon-Trainer*innen führen ausführlich durch die Maxon-Tools, zeigen eine Reihe nützlicher Techniken. Max On Color – Jeden 1ten und 3ten Donnerstag im Monat: 9: Maximus Raharjo, Colorist bei Maxon, präsentiert zusammen mit Gästen aus der Branche diese Grading-Show.

Maximus Raharjo, Colorist bei Maxon, präsentiert zusammen mit Gästen aus der Branche diese Grading-Show. Ask the Trainer – Jeden 2ten und 4ten Donnerstag im Monat: Ein Live Q&A mit Maxon Master Trainern, die jede brennende Frag aus der Community zu verschiedenen Themen beantworten.

Ein Live Q&A mit Maxon Master Trainern, die jede brennende Frag aus der Community zu verschiedenen Themen beantworten. VFX and Chill – Immer freitags: Jede Woche lüften Hashi und Seth (und gelegentlich ein Gast-Artist) den Vorhang für einen ungesehenen Aspekt des VFX-Erstellungsprozesses.

Weitergeklickt: Zum Veranstaltungsprogramm inklusive dazugehöriger Refrerent*innen informiert ihr euch auf 3dmotionshow.com. Zu den Webinaren erfahrt ihr auf maxon.net/en/events alles Wissenswerte.