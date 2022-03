Interview über die Firmengeschichte von „Pacific Data Images“

In nuce: In der neuesten Folge seiner 21 Artist Show unterhält sich Technical Director und Gastgeber Alexander Richter mit Carl Rosendahl, Gründer der mittlerweile eingestellten VFX-Firma PDI (Pacific Data Images).

Lass reden: Als Präsident von PDI war Carl Rosendahl seinerzeit an Visual-Effects-lastigen Filmen wie „The Arrival – Die Ankunft“ (mit Charlie Sheen in der Hauptrolle), dem Superhelden-Kultfilm „Batman Forever“, dem Action-Klassiker „Terminator 2“ oder dem Robin-Williams-Vehikel „Toys“ beteiligt. Später stürzten sich Rosendahl und PDI in die Anfänge des vollanimierten Trickfilms, waren bei Genre-Perlen wie „Antz“ (mit Woody Allen als dauernörgelnde Ameise) und „Shrek“ (dem tollkühnen Helden mit grünem Anstrich) involviert.

PDI – Eine Firmengeschichte: Abgesehen von diesen filmischen Stationen berichtet Rosendahl außerdem davon, wie PDI anno 200 von DreamWorks akquiriert und in PDI/DreamWorks umbenannt wurde. Wer also alles über die Gründungstage der legendären VFX-Firma PDI erfahren möchte, und auch darüber, wie das Kernteam miteinander gearbeitet hat, und wieso PDIs Firmengeschichte schlussendlich im Jahr 2015 ihr Ende fand, der darf die neueste Folge der 21 Artist Show klicken (und hören).

