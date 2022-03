Wie gelingt Pixel Art mit Unreal Engine 4 & 5?

In nuce: Digital Artist und Spieleentwickler Yoan-Dako Petko präsentiert seine blickschöne Pixel Art, die er mit Unreal Engine 4 & 5 erstellt hat.

Wer ist Yoan-Dako Petkov? Ist ein Bachelor-Absolvent der University of Sheffield im Fachbereich Marketing. Während seiner Studienzeit hat er sich als 2D- und 3D-Artist weitergebildet, aber auch im Bereich Orchestermusik. Zusammen mit Katalina Barekova, einer Studentin der Academy of Art University im Bereich Game Development mit Schwerpunkt auf 3D Environment Modeling und Texturing, hat er die Hollow Art Studios gegründet. Es handelt sich hierbei um einen bulgarischen Spieleentwickler, der bislang das spaßige Mighty Fling entwickelt hat.

Weitergeklickt: Wer seinen Augen auch zukünftig eine Wohltat tun möchte, der klickt bei Yoans Twitter-Profil vorbei, wo der Kreative regelmäßig hübsch anzusehende Pixel Art veröffentlicht.