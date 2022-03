Sophia Zauner wird neue Professorin an der ifs

Der Character TD führt jetzt den Master-Studiengang „3D Animation für Film und non-lineare Medien“ an der Internationalen Filmschule Köln an.

In nuce: Wie aus einer aktuellen Pressemeldung hervorgeht, wurde der Character TD Sophia Zauner vorhergehende Woche zur neuen Professorin an der Internationalen Filmhochschule Köln (kurz: ifs) berufen. Damit besetzt Sophia die neugeschaffene Professur „3D Animation für Film und non-lineare Medien“.

Was umfasst Sophia Zauners Verantwortungsbereiche? Sophia Zauner wird sowohl im Masterstudiengang „3D Animation for Film & Games«“ unterrichten, als auch im Fachschwerpunkt VFX & Animation des Bachelorstudiengangs Film. In beiden Studiengängen ist sie seit 2018 bereits als Dozentin tätig.

Sophia Zauner – Werdegang der Professorin: Sophia hat „Digitales Fernsehen“ an der Fachhochschule Salzburg studiert. Nach ihrem Diplom war sie seit 2006 zunächst als Animatorin und später als Character Technical Director, Pipeline Technical Director und Computer Graphics Supervisor tätig. Zu ihrer Filmografie zählen sympathische Animationsfilme wie „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“, „Trip To The Moon“, „Latte Igel und der magische Wasserstein“, „Duel“, „Mullewapp – Eine schöne Schweinerei“, „Planet Germany“, „Dawn of the Oceans“ oder „Tikis Band“.

Informationen für Studieninteressierte: Der Masterstudiengang „3D Animation for Film & Games“ ist ein berufsbegleitender Kooperationsstudiengang des Cologne Game Lab der TH Köln und der ifs. Die Bewerbungsphase für den nächsten Jahrgang läuft noch bis zum 31ten März, Studienstart ist im September.

Weitergeklickt: Die dazugehörige Pressemeldung findet ihr auf der ifs-Homepage. Wer sich über den attraktiven Studiengang an der ifs informieren möchte, der klickt auf www.filmschule.de/3d-animation vorbei.