Stop-Motion-Animation komfortabel in Blender erstellen

In nuce: In zwei Twitter-Postings gewähren Daniel Martínez Lara und Antonio Vazquez, beide Tool-Entwickler bei Blender, interessante Einblicke in ein neues Add-on für Blender, mit dem ihr Stop-Motion-Animationen erstellen könnt. Das Add-on nennt sich Claymation. Es befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, war zuvor unter dem Namen KeyMesh bekannt.

Was kann das Claymation-Add-On? Es ermöglicht euch, ein 3D-Objekt als Grundlage für verschiedene Versionen des Meshs zu verwenden – immer auf einer Frame-by-Frame-Basis, und unter Zuhilfenahme von Blenders Sculpting- und Deformation-Tools. Der Workflow, der dadurch entsteht, soll sich am klassischen Stopptrick orientieren, wie ihn Filmfans aus den Abenteuerfilmen Ray Harryhausens kennen („Clash of the Titans“, „The Valley of Gwangi“, Jason and the Argonauts“ u.a.).

Wofür zeichnen Lara und Vazquez verantwortlich? Beide Entwickler waren zuvor beim Team von Grease Pencil beteiligt – Blenders Toolset für 2D-Animationen.

Neue Features: Dass ihr zukünftig aus sogenannten Grease-Pencil-Objekten Clas (zu Deutsch: Lehm) herstellen könnt, gehört laut Daniels Twitter-Posting zu einem der neuen Features, an dem er und Antonioya arbeiten.

Weitere Infos: Ein Datum für die Veröffentlichung wurde bisher nicht bekannt gegeben. Ebenso wenig ist bislang bekannt, ob das Add-on kostenpflichtig sein wird. Wer immer auf dem aktuellsten Stand sein will, was die Entwicklung von Claymation für Blender betrifft, der folgt Daniel Martínez Lara und Antonio Vazquez auf Twitter.