Große Einlagen | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Heute gönnen wir uns ein Tutorial, über das sich alle freuen werden, die mit Blender oder 3ds Max hantieren.

Was lernt ihr in diesem Tutorial? In diesem Tutorial zeigt Art Director und Concept Disigner Arrimus 3D, wie ihr wirklich große Einlagen (engl.: Insets) in Blender und 3ds Max erstellt. Das Video dauert schlanke sieben Minuten, schmeichelt sich demnach passgerecht in eure Mittagspause.

Was hat Arrimus 3D sonst didaktisch drauf? Erstmals berichteten wir euch am 14.08.2020 von Arrimus 3Ds didaktischem Engagement, als er nämlich die Gürtelschlaufe enger schnallte, euch damit beibrachte, wie ihr Objekt-Modeling in 3d Max angeht (beispielsweise mit dem Foto eines Gürtels als Vorlage).

Dann war da der 27.08.2021, denn damals ging es mit Arrimus 3D an Schwermetall und Schweißgerät, denn er demonstrierte euch, wie sich Rohre in 3ds Maxes Viewport fachgerecht schweißen lassen.

Und zuletzt am 14.09.2021 machte euch Arrimus 3D in Sachen 3ds Max verständlich, wie sich Subdivisions mit Booleans kombinieren lassen. Wir meinen: Wer 3ds Max lernen will, kommt an den Video-Tutorials von Arrimus 3D nicht vorbei.

Weitergeklickt: Wer Arrimus 3D als Entwickler hilfreicher Helferlein kennenlernen möchte, der klickt ihn auf Gumroad an. Für alle weiteren Belange (der VFX’schen Art) empfehlen wir, ihn auf Artstation anzustupsen.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

How to Get HUGE Insets – (Max + Blender)