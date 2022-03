Jungle Cruise | VFX Breakdown

In nuce: Dieser VFX Breakdown widmet sich der spaßigen Verfilmung des berühmt-beliebten Disneyland-Fahrgeschäft namens Jungle Cruise. So heißt auch der Film, in dem sich Emily Blunt und Dwayne Johnson gegenseitig verbal belagern, als hätten wir noch die 1950er, wo Katharine Hepburn und Humphrey Bogart auf einem Dampfboot um die Wette geiferten, wie es Filmfans aus dem Filmklassiker African Queen kennen.

Welche Attraktionen erwarten euch auf der Bootsfahrt mit Skipper alias „The Rock“? Vor allem kracht und knallt und scheppert es in diesem Breakdown visuell, was die Pipeline des australischen VFX-Studios Rising Sun Pictures hergibt. Wer jedoch wissen will, wieso sich mit Skippy, wie Dr. Lily Houghton (alias Emily Blunt) den schlitzohrigen Bootskapitän Frank Wolff neckisch nennt, die Rückseite von Wasser ganz anders blicken lässt, der schiebt sich die gesamten 128 Minuten des komödiantischen Disney-Abenteuerfilms unter die Netzhäute. Wir wünschen eine unterhaltsame Sichtung dieser kurzweiligen Bootstour.

Weitergeklickt: Dass wir euch zuletzt von den australischen VFXler*innen von Rising Sun Pictures berichtet haben, ist bereits eine Ecke her. Am 12.09.2015 war es, als euch die Visual Effects der Blockbuster-Filme Pompei, Gravity und dem siebten Harry-Potter-Film staunen machten.

Rising Sun Pictures (RSP) – Jungle Cruise VFX breakdowns