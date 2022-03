Neueste Version des World Creators wird veröffentlicht

In nuce: BiteTheBytes veröffentlicht Version 3 von World Creator. Mit World Creator erstellt ihr Landschaften in Echtzeit. World Creator 2 erschein 2017, World Creator 1 im Jahr 2011.

Was erwartet euch mit Version 3? Im Zuge der neuen Version wurden alle Abhängigkeit mit Unity entfernt. Der Vorgängerversion des World Creators diente Unity als Plattform. Daneben erwarten euch Neuerungen in puncto Workflow, Tools und Features, die es zu entdecken gilt. Ein Manko bleibt: Bisher wurden nicht alle Features, die in Version 2 enthalten waren, auf die jetzt neue Version 3 übertragen. Doch laut BiteTheBytes bleibt Version 2 auch weiterhin verfügbar. Daher können User, welche auf diese Features zugreifen wollen, weiterhin World Creator 2 nutzen.

Neue Website: Neben der neuen Softwareversion ist jetzt außerdem eine neue Website abrufbar, über die ihr PBR-Materialien und -Beispiele herunterladen könnt. Darüber hinaus bietet die neue Website die Möglichkeit, auf ein neues System zuzugreifen, über das ihr beispielsweise eure Software-Lizenzen verwaltet, zwischen euren angelegten User-Profilen wechselt, oder weitere User-Profile anlegt.

Erste Schritte mit World Creator: Wer erste Schritte mit World Creator wagen möchte, dem können wir die achtteilige Tutorialreihe auf dem YouTube-Kanal von BiteTheBystes empfehlen. Dort wird euch nahegebracht, wie zum Beispiel die Benutzeroberfläche, das Terrain Setup oder die Filter und Effekte im World Creator funktionieren.

Weitergeklickt: Im Video gleich hier unten findet ihr den eineinhalbstündigen Livestream zum Beta-Release von World Creator 3 im Dezember 2021. In dem Video nehmen euch Stefan Kraus und Timo Armbruster, die beiden Köpfe hinter World Creator, didaktisch an die Hand, um euch die neuen Funktionsweisen von World Creator 3 auseinanderzusetzen. Die Beiden gründeten die BiteTheBytes GmbH im Jahr 2011. Auf world-creator.com erfahrt ihr alles Weitere zum Landschaftsgenerator.

World Creator BETA | Livestream | Showcase + Q&A