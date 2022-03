Ofenritter | Werkstattbericht Wednesday

Ritter aus Leidenschaft (mit Blender und Substance 3D Painter)! Erhitzt eure Kreativität am Projekt des belarussischen 3D Artists – und verbessert nebenher eure Texturing-Skills.

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleg*innen von 80 Level, erzählt 3D Artist Andrey Gorovtsov von seinem Offenritter-Projekt namens „Goreliy“ mit Blender und Substance 3D Painter.

Wer ist Andrey Gorovtsov? Andrey ist ein 3D Artist aus Belarus, der, wie er es beschreibt, „genau fünf Jahren Berufserfahrung“ im Bereich Computer Generated Imagery mitbringt. Entgegen dem, was man vermuten möchte, bereitete Andreys berufliche Ausbildung auf den Beruf eines Schweißers vor, doch eines Tages entschied er sich dazu, sich der Illustration zuzuwenden, was ihm gelang, dank Durchhaltevermögen, Lernbereitschaft und Autodidaktik. Während seiner ersten drei Berufsjahre verdingte sich Andrey als Designer und 2D-Illustrator – tastete sich danach allmählich an 3D-Projekte heran. Heute arbeitet er hauptsächlich im Bereich 3D. Das Gros seiner bisherigen Karriere brachte Andrey als Freelancer zu, ist allerdings seit den letzten drei Jahren für Visuals im Bereich Mobile Games zuständig.

Wovon handelt Andrey Gorovtsovs Werkstattbericht? Auf der Suche nach einem passenden Projekt stieß Andrey auf das Artstation-Profil von Lei Liao. Nach der Sichtung Leis Kreativarbeiten kristallisierten sich für Andrey zwei Punkte heraus: Stilisiertes Metall und die Arbeit mit Alpha-Transparenzen würden Hauptbestandteile seines eigenen Kreativprojekts werden. Letztlich recherchierte Andrey den finnischen Game Artist Marko Laine, der Andrey mit einem handgezeichneten Ofenritter begeisterte. So nahm das Blender- und Substance-3D-Painter-Projekt aus Andreys digitalem Zeichenstift seinen Anfang.

Was erwartet euch im Werkstattbericht? Zurabs Werkstattbericht ist in nachstehende Schritte unterteilt: „Modeling“, „Texturing“, und die abschließenden „Final Touches“.

Weitergeklickt: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. Andrey Gorovtsov könnt ihr auf Artstation besuchen. Wir meinen: Erhitzt die eigene Freude an der Gestaltung mit seinem putzigen Ofenritter, nutzt den hitzigen Knirps als Ausgangsbasis, um mit eurem eigenen Kreativprojekt durchzustarten!