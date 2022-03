Entdeckt das Internationale Trickfilm Festival!

In nuce: Die 29te Ausgabe des Internationalen Trickfilm Festivals Stuttgart (englische Schreibweise: Festival of Animated Film Stuttgart) wird dieses Jahr vom 3ten bis zum 8ten Mai in (natürlich) Stuttgart stattfinden. Dabei wird das ITFS, wie sich die Veranstaltung in Kurzschreibweise nennt, teils online, teils vor Ort stattfinden. Das Motto des diesjährigen ITFS lautet „Black is Back“. Das Motto soll sich im Veranstaltungsprogramm widerspiegeln. Viele der Angebote, die Besucher*innen der ITFS wahrnehmen können, orientieren sich an Vereinfachung, Verknappung und Klarheit der Arbeit von Animatoren.

Wettstreit junger Animatoren: Die sogenannte International Competition macht das Herzstück der ITFS aus. Hierbei werden junge Animatoren weltweit für ihre hochwertigen Animations-Beiträge geehrt. Dabei wird in nachstehende Kategorien unterschieden:

Beste Filme von Studierenden internationaler Medien-, Film- und Kunsthochschulen

„Tricks for Kids“ für den besten animierten Kurzfilm für Kinder

„AniMovie“ für den besten animierten Langfilm

„Trickstar Nature Award“ für den besten animierten Kurzfilm zu den Themen Klimaschutz, Biodiversität, Umweltschutz und Nachhaltigkeit

„Trickstar Business Award“ für das beste Geschäftsmodell für ein Projekt oder Unternehmen im Bereich Animation

„Animated Games Award Germany“ für das beste animationsbasierte Computerspiel aus Deutschland

„Deutscher Animationsdrehbuchpreis“ für das beste deutsche Drehbuch angelegentlich eines abendfüllenden Animationsfilms. Dabei gilt das internationale Marktpotential des Drehbuchs als ausschlaggebendes Kriterium.

Kleindeutschland und Frauenpower: Einer der Schwerpunkte des diesjährigen ITFS liegt auf Österreich. Dabei fungieren Tricky Women/Tricky Realities und Ars Electronica als Partnerfestivals. Im Rahmen der Themenreihe „Wonderwomen – Women in Games & Animation“, kuratiert von Waltraud Grausgruber, beleuchtet das ITFS, wie sich die Situation für Frauen im Animationsfilm weiterentwickelt hat.

Auf Tuchfühlung mit Artists: Im Zuge des Programmpunkts „In Persona“ gewähren Künstler*innen Einblicke in ihre Kreativarbeiten und den Entstehungsprozess. Weitere Kreative, für die es lohnt, ein Veranstaltungsticket zu lösen, sind die nachstehenden:

Nick Park: Mit dem Oscar ausgezeichneter Erfinder von Wallace & Gromit und Shaun das Schaf

Die Filmschaffenden Michelle und Uri Kranot („Nothing Happens“, „Hollow Land“)

Filmproduzent und Academy-Mitglied Ron Diamond

Jürgen Hagler, Professor an der FH Hagenberg und Kurator bei der Ars Electronica

Wo findet die IFTS statt? Stattfinden wird das Festival an mehreren Standorten in Stuttgart, zeitgleich werden online auf itfs.de/events/ weitere Programmpunkte angeboten.

Sichert euch die Tickets: Laut Website der ITFS sind Frühbuchertickets mit Preisvorteil noch bis einschließlich heute (10.03.) erhältlich. Es werden sowohl Tickets für die Präsenzveranstaltungen vor Ort in Stuttgart als auch solche Tickets für den Online-Part des Events angeboten. Für beide Ticket-Angebote gilt die Early-Bird-Bepreisung noch bis einschließlich zum heutigen 10ten März.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos erklickt ihr euch auf itfs.de.