Comicartige Kristalle wachsen in Unity!

In nuce: Der Indie-Spieleentwickler Sørb lüftet, wie er seine stylischen, comicartigen Kristalle aus dem Bild gleich hier oben erstellt hat. Die entsprechenden Twitter-Postings haben wir euch am Ende dieser News verlinkt.

Was steckt dahinter? Sørb teilte jüngst mit seiner Twitter-Community ein GIF, welches schön anzusehende Kristalle zeigt, die durch eine stilisierte Comic-Optik ins Auge fallen. Der Spieleentwickler hat die Kristalle in Unity erstellt, aber bald schon wollten es viele User genauer wissen. Deswegen hat Sørb jetzt abgeliefert, enthüllt die Herangehensweise seines Projekts Comic-Kristall. Erstellt hat Sørb diese unter Zuhilfenahme von High Level Shading Language, einer für DirectX entwickelten Programmiersprache. Darüber hinaus geht der Indie-Entwickler in einem detaillierten „Crystal Shader Breakdown“ Schritt für Schritt darauf ein, wie ihm die Kristalle gelungen sind – von der Reflektion, bis zu den Leucht- und Lichteffekten, dem Alpha-Kanal und den verschiedenen Passes, und was sonst noch mit dem Entstehungsprozess einherging.

Weitergeklickt: Wenn ihr euch auch zukünftig aufschlauen wollt, welche künstlerisch hochwertigen Grafiken Sørb wuppt, solltet ihr ihm unbedingt auf Twitter folgen – oder ihr klickt direkt auf seiner Homepage vorbei.