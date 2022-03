Das sind die Gewinner der 20ten VES-Awards!

In nuce: Am 08.03. hat die Visual Effects Society (kurz: VES) die Gewinner*innen der 20igsten Ausgabe der VES bekanntgegeben. Die Preise wurden in insgesamt 25 Kategorien vergeben, von „Herausragenden Visual Effects in einem fotorealistischen Spielfilm“ (engl.: „Outstanding Visual Effects in Photoreal Feature“) bis hin zu „Herausragenden animierten Charakteren im animierten Spielfilm“ (engl.: „Outstanding Animated Character in Animated Feature“). Die Preisvergabezeremonie fand im Beverly Hilton statt. Unter den Moderatoren tummelten sich auch prominente Gesichter wie Regisseur Denis Villeneuve, Schauspieler Alfred Molina und viele andere – aber auch Eric Bourque, der Senior Director of Engineering, Media & Entertainment von Autodesk, welcher die Autodesk Student Awards präsentierte.

Wer gehört zu den Gewinner*innen? Zu einem der Hauptgewinner gehört bestimmt die Neuverfilmung des Sci-Fi-Klassikers Dune, der ganze vier Preistrophäen einheimsen konnte. Der Disney-Film Encanto wurde als bester, animierter Spielfilm prämiert, konnte ebenfalls insgesamt vier Preistrophäen abräumen.

Preise für Industrieveteran*innen: Jim Morris, Präsident von Pixar Animation und Vorsitzender der VES, hat Lynwen Brennan, Executive Vice President und General Manager bei Lucasfilm mit einem VES Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das oscarprämierte VFX-Urgestein Phil Tippett überreichte den VES Award für kreative Exzellenz (engl.: Creative Excellence) an den legendären Filmemacher Guillermo del Toro.

Die vollständige Liste der Gewinner*innen: Die nachstehende Liste enthält alle Gewinner der diesjährigen VES. Für die entsprechende, offizielle Bekanntmachung, klickt ihr auf visualeffectssociety.com vorbei. Dort erfahrt ihr auch die Namen der preis-prämierten Köpfen hinter den jeweiligen Gewinnerfilmen.