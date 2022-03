Wie geht der Parallaxen-Effekt mit Blender?

In nuce: Der freischaffende CG-Artist Lopo Isaac stellt euch eine Methode vor, mit der ihr leichthin Parallaxen-Effekte in Blender erstellt.

Wie gelingt der Parallaxen-Effekt in Blender? Lopo Issac demonstriert seine Herangehensweise anhand des bekannten LoFi Girls. Um den Effekt zu erzielen, hat Lopo die UV-Koordinaten mit den eingehenden Vektoren vermischt.

Was ist der Parallaxen-Effekt? Beim Parallaxen-Effekt bewegen sich der Bildhintergrund langsamer als Bildvordergrund, wodurch auch in einer 2D-Szene, die eigentlich keine 3D-Objekte mit Tiefenwirkung darstellt, der Eindruck entstehen kann, es handele sich um eine 3D-Szene – inklusive dazugehöriger Tiefenwirkung.

Weitergeklickt: Für weitere, blickschöne 2D- und 3D-Kunst klickt ihr bei Lopo Isaac auf Twitter oder Artstation vorbei.

For a simple parallax effect in #Blender just mix the uv coordinates of a texture with the incoming vector 😶 pic.twitter.com/beQvS35QiK

— Isaac (@lopoisaac) February 7, 2022