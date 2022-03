Blender 3.1 wird veröffentlicht!

In nuce: Die Blender Foundation veröffentlicht Version 3.1 der quelloffenen 3D-Software Blender. Die neue Version soll vor allem Verbesserungen in puncto Performance und Geschwindigkeit mit sich bringen.

Welche neuen Features erwarten euch? Zu den wichtigsten neuen Funktionsweisen, welche die Blender Foundation für den Release von Blender 3.1 bekannt gibt, gehören die nachstehenden Punkte:

Der Cycles-Render verfügt jetzt über ein Backend für solche GPUs, die Apples Compute-Shader-Computergrafik-Programmierschnittstelle Metal nutzen. Damit soll ein deutlicher Geschwindigkeitszuwachs beim Rendering einhergehen.

Der Cycles-Renderer verfügt über weitere Funktionen, wie zum Beispiel: Ray-Tracing-Präzision, neue „Adjacent Faces“ zum Backen, Zusammenführen von OpenEXR-Renderings mit Adaptivem Sampling, OptiX Temporal Denoising und vielen andere mehr. Um alle Änderungen zu Cycles zu überblicken, klickt ihr euch beim dazugehörigen Veröffentlichungshinweis rein.

Die neuen Punktwolkenobjekte (Point Cloud objects) können direkt innerhalb von Cycles gerendert werden. Damit erstellt ihr wertige Sand- oder Wassereffekte – und sogar Motion Graphics. Dabei erstellt ihr die Punktwolkenobjekte, indem ihr diese mittels Geometrie-Nodes generiert, oder aus anderen Anwendungen importiert. Im Online-Handbuch gibt es einen gesonderten Eintrag, der euch zu dieser Herangehensweise informiert.

Auch die Benutzeroberfläche wurde um sinnvolle Funktionen erweitert: Über Drag-and-drop zieht ihr euch jetzt einfach Sockets heran, die mit automatisch gefilterten Nodes gefüllt sind. Hierbei könnt ihr euch beispielsweise auch nur solche Socket-Typen anzeigen lassen, die miteinander verbunden werden können. Oder ihr sucht gezielt nach mathematischen Funktionen oder Blend-Modi. Da ganze funktioniert sowohl mit Input- als auch Output-Sockets, wobei das Ganze für Geometrie-, Shading- und Compositor-Nodes verfügbar ist.

Und sonst? Wenn ihr jetzt denkt, wir hätten mit der (bereits ziemlich üppigen) Auflistung die gesamte Bandbreite der neuen Features von Blender 3.1 abgedeckt, der täuscht sich: Ein Copy Global Transform Add-on, neue Funktionen für das Grease Pencil Tool oder ein schnelleres Playback im 3D-Viewport sind nur einige Neuerungen, die ihr euch anschauen solltet, bevor es an das nächste Blender-Projekt geht.

Für das schlanke Zeitbudget: Im Zuge des Releases von Version 3.1 hat die Blender Foundation zusätzlich ein fünfminütiges Video geteilt, in dem euch die wichtigsten, neuen Funktionen im Schnelldurchlauf gezeigt werden. Ideal für all diejenigen unter euch, die sich rasch einen Überblick verschaffen wollen.

Weitergeklickt: Ausführliche Informationen holt ihr euch auf blender.org ab.

What’s New in Blender 3.1 in Five Minutes