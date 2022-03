In nuce: In diesem aktuellen VFX Breakdown von Rodeo FX zeigen die VFXler*innen, womit sie ihre Pipeline zum Rauchen gebracht haben, um die Weltraumsaga Foundation auf Apple TV+ auf die Bildschirme zu bringen. Für viele Enthusiasten des legendären Science-Fiction-Autors Isaac Asimov ist Foundation ein definitives Serien-Highlight. Wie uns Rodeo FX hat wissen lassen, werden VFX Supervisor Arnaud Brisebois und FX Supervisor Omar Meradi auf der diesjährigen FMX-Konferenz im Rahmen eines Panels über ihre Arbeit an Foundation erzählen.

Mehr zu Foundation (auf der FMX 2022): Asimov-Fans werden frohlocken, denn die Apple-Serie wird diese FMX mit einem weiteren Programmpunkt vertreten sein, wenn nämlich Overall VFX Supervisor Chris MacLean (ehemals bei MR. X) darüber sprechen wird, wie die bombastische Bildsprache der Serie entwickelt wurde. Für weitere Informationen klickt ihr, mit einem Körperteil eurer Wahl, auf den 17.12.2021 zurück.

Was erwartet euch auf der FMX 2022? Wer sich bereits frühzeitig informieren möchte, welche weiteren Veranstaltungs-Highlights euch anlässlich der vom 3ten bis zum 6ten Mai stattfindenden FMX erwarten, der klickt sich auf den 09.03.2022 zurück, wo wir euch weitere Programmpunkte vorgestellt haben (Spoiler-Alert: Viel Marvel-Zeugs!), respektive verklickt ihr euch wahlweise auf den 01.02.2022, um den blickschönen FMX-Trailer namens „Burned“ zu gucken.

Foundation VFX Breakdown by Rodeo FX