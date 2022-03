Infinity Bookshelf | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Heute gönnen wir uns ein Tutorial, über das sich alle freuen werden, die mit Blender arbeiten und sich für Christopher Nolans Film Interstellar begeistern.

Was lernt ihr in diesem Tutorial? In diesem Tutorial zeigt 3D-Skultpeur und -Modeler Bbbn19, wie ihr den Effekt mit den sich endlos fortsetzenden Bücherregalen aus Interstellar in Blender umsetzt. Das Video dauert schlanke sieben Minuten, schmeichelt sich demnach passgerecht in eure Mittagspause – während ihr eure Astronautennahrung mampft.

Was hat Bbbn19 sonst didaktisch drauf? Zuletzt berichteten wir euch am 21.01.2022 über das kreative Treiben von Bbbn19, denn damals hat er, zusammen mit 3D-Artist Leo Brasil, den Lighting Setup Generator für Blender 3.0 realisiert.

Weitergeklickt: Wer sich auch weiterhin zu Bbbn19s Schaffen informieren möchte, der klickt ihm auf Gumroad oder Twitter hinterher.

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

How to make the Interstellar Infinite Bookshelf in Blender!