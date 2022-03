Bforartists 3.1 wird veröffentlicht

In nuce: Sich an den Release von Blender 3.1 orientierend (wir berichteten am 15.03.2022) wird auch die Version 3.1 von Bforartists veröffentlicht. Das geht aus einem dazugehörigen Blog-Eintrag auf bforartists.de hervor. Mit der neuen Version sollen Verbesserungen bezüglich der grafischen Benutzeroberfläche und der Nutzbarkeit in Verbindung mit der Standardvariante von Blender einhergehen.

Was bietet Bforartists 3.1? Bforartists 3.1 beinhaltet alle Verbesserungen, die auch der Release von Blender 3.1 mit sich gebracht hat. Darüber hinaus wird Bforartists 3.1 mit zahlreichen Bugfixes geliefert, vor allem solchen, jene die Kompatibilität mit Blender gewährleisten dürften. Laut Blog-Eintrag ist Version 3.0.1 erst im Februar dieses Jahres erschienen, weswegen die Anzahl der Neuerungen, die Bforartists 3.1 bereithält, verhältnismäßig gering ausfallen soll.

Was ist Bforartists? Es handelt sich um eine Abspaltung (im Englischen: Fork) für Blender, welche sich nach den Bedürfnissen von Painting- und Modeling-Artists orientiert.

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen entnehmt ihr dem oben genannten Blog-Eintrag, oder dem betreffenden Veröffentlichungshinweis. Bforartists 3.1 ladet ihr euch auf bforartists.de herunter, den entsprechenden Quellcode saugt ihr euch auf Github.

Weitergeblättert: Wer sich ausführlich darüber informieren möchte, wie Bforartists die Benutzeroberfläche des quelloffenen Content Creations Tools übersichtlicher gestaltet und die Handhabe erleichtert, der blättert unsere Digital Production 04 : 2018 auf der Seite 78 auf, schlaut sich im dortigen Artikel „Bforartists – ein Fork für Blender“ von unserem Autor Ralf Gliffe auf. Für die Sparfüchse unter euch haben wir den kompletten Artikel kostenlos online gestellt.