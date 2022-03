World of Warcraft | Werkstattbericht Wednesday

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleg*innen von 80 Level, erzählt Environment/Pro Artist Gloria Stamova von ihrem Projekt namens „Revendreth-Diorama“ mit Autodesk Maya und Marmoset Toolbag 3. Glorias Projekt basiert auf der Revendreht-Festung aus World of Warcraft, die sich durch eine düster-gruselige Machart auszeichnet.

Wer ist Gloria Stamova? Bereits im Alter von 15 unternahm Gloria, so beschreibt sie es, ihre ersten Schritte in die Welt der dreidimensionalen Content Creation – womit eine Faszination für 3D ihren Anfang nahm, die bis heute nicht abgeklungen ist. Zuallererst erstellte Gloria mit Autodesk Maya das Haus ihrer Träume, doch als sie sich erstmal mit den fantastischen Welten aus World of Warcraft vertraut gemacht hatte, stand eines fest: Die Art Direction des Rollenspiels würde Gloria so schnell nicht wieder loslassen.

Vom Eigenstudium zum anständigen Studium: Ihre Leidenschaft für das beliebte MMO übertrug Gloria später in ihr Studienleben, graduierte 2018 an der University of South Wales mit einem Bachelor in Fach Game Art. Während des Studiums konzentrierte sich Gloria zunächst auf die Darstellung realistisch wirkender Charaktere, doch nachdem sie mit dem Anatomiestudium nicht warmwerden wollte, schwenkte sie auf Environment Art um, was für Gloria genau die richtige Umorientierung war. Fortan hat Gloria ihr Portfolio auf den Art-Style von World of Warcraft ausgerichtet. Eine der Künstlerinnen, die Gloria hierbei speziell inspirierten, ist der Environment/Prop Artist Asleigh Warner (siehe auch auf Artstation und Twitter).

Was erwartet euch im Werkstattbericht? Der Werkstattbericht ist in nachstehende Schritte unterteilt: „Inspiration und Mood Boards“, „Modeling“, „Texturing“, „Lighting“ und die abschließenden „Conclusion“.

