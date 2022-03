Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, die für eine Preistrophäe nominierten 80er-Style-Trash-Perle „Kung Fury“, realisiert von Regisseur David Sandberg, der zugleich die Hauptrolle spielte.

Was steckt hinter Kung Fury? Bitte anschnallen! „Kung Fury“ ist ein Trashfilm-Monstertruck, der über eine Crowdfunding-Dieselspritze betankt wurde. Anders gesagt: Der Fim ist ein Highlight für Connaisseure des 80er-Jahre-Schlocks – inklusive Popkultur-Ikone David Hasselhoff am Mikrofon! „Jung Fury“ brachte die animago-Jury seinerzeit zum beherzten Lachen, konnte die Juroren mit seinem Retro-Chic überzeugen. Die Effekte wuchtete übrigens das schwedische Studio Fido aus der Pipeline.

Blick hinter die Kulissen: Am 14.06.2016 berichteten wir euch von der Entstehungsgeschichte des Films – und davon, wie Regisseur David Sandberg seinen filmischen Liebesbrief an die 1980er im Alleingang realisierte. Ursprünglich ist der Artikel unter der Überschrift „Der kleine Bruder von Jean-Claude“ von Mirja Fürst in der DP 02 : 2016 erschienen.

Weitergeklickt: Den 30-minütigen Kurzfilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und immer schön Schulterpolster, Stirnband und Puffärmel im Feinwaschgang durch die Waschtrommel jagen! 80s forever!

KUNG FURY Official Movie [HD]