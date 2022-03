RS Build Kit 2 veröffentlicht

In nuce: Rocket Square veröffentlicht Version 2.0 seines RS Built Kits für Maya. Es handelt sich hierbei um ein Python-Tool, mit dem ihr leistungsstarke Funktionen in puncto Mesh, Layout, Import, Export und Curves durchführt. Rocket Square ist eine Online-Plattform, die euch mit solchen Python-Tools beliefert, jene die Arbeit mit Autodesk Maya vereinfachen sollen.

Wer steckt hinter Rocket Square? Der kreative Kopf hinter Rocket Square ist Erik Lehmann. Er ist 3D-Artist mit über zehn Jahren Erfahrung in der VFX-Industrie. Momentan verdingt er sich als Senior Modeler bei Scanline in Vancouver. Zuvor hat Erik für Double Negative, Framestore, Cinesite, Imagine Engine und MPC gearbeitet. Im Zuge seiner Engagements war Erik unter anderem an Blockbuster-Produktionen wie Blade Runner 2049, The Jungle Book, Game of Thrones oder Guardians of the Galaxy beteiligt. Den talentierten Artist besucht ihr auf seiner Homepage oder auf Twitter.

Bepreisung: Die Einzellizenz von Built Kit 2.0 kostet 30 US-Dollar, die acht User umfassende Indi-Lizenz ist mit 210 US-Dollar bepreist, zuletzt die Studiolizenz beginnt preislich bei 1.500 US-Dollar. Übrigens: Wer bereits das Build Kit 1.0 besitzt, der erhält, so steht es in der Produktbeschreibung des Tools auf Gumroad, einen 20-Dollar-Rabatt. Um diesen zu erhalten, müsst ihr Erik Lehmann über dieses Formular kontakten.

Weitergeklickt: Das RS Built Kit für Maya holt ihr euch auf Gumroad. In dem nachfolgenden Video werden euch die neuen Features von Version 2.0 auseinandergesetzt.

RS Build Kit 2.0 – New Features Trailer