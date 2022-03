Was erwarten VFX-Personaler von Bewerberinnen?

In dieser Folge von 21 Artist Show plaudert der Recruitment Supervisor von Animal Logic über Bewerbungen – und davon, wie Nachwuchstalente den Fuß in die Branche bekommen.

In nuce: In der neuesten Folge seiner 21 Artist Show unterhält sich Technical Director und Gastgeber Alexander Richter mit Jimmy Ockey, Personaler beim australischen VFX-Unternehmen Animal Logic.

Lass reden: Als Recruitment Supervisor bei Animal Logic bringt Ockey über sechs Jahre Berufserfahrung mit. Während dieser Zeit verantwortete er die Übernahme und das Training vieler talentierter Kreativer. In dem ausführlichen Gespräch mit Gastgeber Alexander Richter plaudert Ockey über das Bewerbungsverfahren, dazugehörige Kennenlern- und Vorstellungsgespräche, aber auch darüber, was eine gute Bewerbung ausmacht, und wie es gelingt, den Sprung vom Kennenlerngespräch zum unterschriebenen Arbeitsvertrag zu schaffen.

Weitere Infos: Für alle weiteren Folgen von Alexander Richters hörenswertem Podcast besucht ihr ihn auf Spotify. Wer lieber sehen will, welche Köpfe an den jeweiligen Stimmen hängen, der zieht sich das Ganze auf YouTube als Bewegtbild rein. Und wer sich in puncto Visual Effects weiterbilden will, dem können wir Alexander Richters Blog ans Herz legen.

Recruiting Experience at Animal Logic w/ Jimmy Ockey