Resident Evil: Welcome to Racoon City | Verlosung

Der neue Resident-Evil-Film: Die „Resident Evil“-Ursprungsgeschichte spielt im Jahr 1998 und erklärt die Geheimnisse der Spencer Mansion und von Raccoon City.

Was ist das Besondere an Raccoon City? Raccoon City, einst die florierende Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation, ist heute eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hat die Stadt in ein Ödland verwandelt, unter dessen Oberfläche sich ein großes Übel zusammenbraut. Als dieses Böse entfesselt wird, verändert sich die Stadt für immer.

Wo bleiben die Zombies? Es gibt nur eine kleine Gruppe von Überlebenden, die sich nun zusammenraufen muss, um die Wahrheit hinter Umbrella aufzudecken und die Nacht zu überstehen. Damit wird auch der ein oder andere Zombie, Licker oder Cerberus (aka Zombie-Hund) seinen Gastauftritt haben.

