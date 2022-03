Wie geht Texturing und Shading für Raumschiffe?

Wie gelingt es, Millennium Falken, Kampfstern Galactica oder andere Weltraumboliden professionell in Blender zu erstellen? Dieser Breakdown hilft weiter!

In nuce: In einem detailliert bebilderten Breakdown, gepostet auf Artstation, setzt euch 3D Artist und Art Director Rasmus Poulsen auseinander, welche Techniken er anwendet, um seine Sci-Fi-Raumschiffe zu texturieren und zu shadern. Passend trägt der Breakdown den Titel „Texturing & Shading Process Breakdown“. Das Ganze richtet sich an Blender-User.

Was erwartet euch im Breakdown? Schritt für Schritt und immer reichlich bebildert zeigt euch Rasmus, wie seine Herangehensweise aussieht – beginnend mit „Research & Reference“, sich dann fortsetzend mit „Texturing“, „Texture Map Applied“, „A.O. & Edge Detect Shading“, „Shader A.O. Setup“, „Shader Edge Detect Setup“, „Proper Tex-Mapping“, „Complete Material“ und schließlich endend mit „Complete Shader“. Den kompletten, sehr empfehlenswerten Blender-Breakdown erklickt ihr euch auf Artstation.

