Loki | VFX-Breakdown

In nuce: Wir präsentieren euch: den VFX-Breakdown von ILM zur Erfolgsserie Loki.

ILM meets Marvel: Die Industrial Lights & Magic ist keine Fremde im Marvel-Filmstudio, wo latextragenden Superduperhelden und Stahlkarbonrüstung-tragenden Weltenretter sich existentialistischen Urängsten stellen. Nein, denn ILM hat bereits bei den Marvel-Pretiosen „The Avengers“, „Captain America“, „Doctor Strange“, „Black Panther“, „Eternals“ und „Black Widow“ mitgewirkt!

Was ist „Loki“? Es handelt sich um eine Streaming-Serie bei Disney Plus, in deren Zentrum der Trickster Loki steht, welcher von Tom Hiddleston gespielt wird. Innerhalb der Marvel-Chronologie ist „Loki“ nach den Ereignissen des Films „Avengers: Endgame“ angesiedelt.

Loki in der DP 06 : 2021: Weitere Insider-Infos zur Erfolgsserie besorgt ihr euch in unserem exklusiven Interview mit Digital Domain, in dem die VFXler*innen nicht nur ganze Planeten brechen, sondern Bela Beier auch das Schweigen der Interviewpartner. Aber lest es selbst nach, in der DP 06 : 2021 auf Seite 70.

Behind the Magic: The Visual Effects of Marvel Studios’ Loki