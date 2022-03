Wie funktioniert das ACES?

In nuce: Dieses knapp zehnminütige Video setzt euch in aller Kürze auseinander, was das gehypte ACES (Academy Color Encoding System) eigentlich genau ist, und wie es zusammen mit Redshift funktioniert. Da der freischaffende Designer Dimitris Katsafouros, welcher das Video gleich hier unten erstellt hat, selber noch erste Schritte mit ACES unternimmt, beschränkt sich sein Video auf die Grundlagen des Farbsystems.

Wovon handelt das Video? Laut Videobeschreibung setzt sich der Zehnminüter zuvorderst mit folgenden drei Punkten auseinander:

Wie gelingt es, ACES in Redshift so zum Laufen zu bringen, dass es gut funktioniert?

Wie glückt es, Redshift dergestalt einzurichten, damit es gewohnt linear funktioniert? Für alle relevant, die weniger daran interessiert sind, ACES zu verwenden.

Wie schafft ihr es, ACES-Bilder innerhalb von Photoshop zu bearbeiten – und das ohne zusätzliches Plugin?

Weitergeklickt: Zu Dimitris Katsafouros Schaffen als Designer und Didaktiker informiert ihr euch auf den üblichen Social-Media-Plattformen – also auf Artstation, Twitter oder Instagram. Mit einer eigenen Homepage fährt Dimitris Katsafouros außerdem auf.

Untangling ACES & Redshift