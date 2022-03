Verstärkungswand | Werkstattbericht Wednesday

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleg:innen von 80 Level, erzählt Material Artist Kai Mergener von seinem Projekt namens „Reinforcement Wall“ (zu Deutsch etwa: Verstärkungswand) mit Substance 3D Designer.

Wer ist Kai Mergener? Der Material Artist hört auf den Spitznamen Kizzle, unternahm seine ersten Karriereschritte vor rund fünf Jahren, als er als Praktikant bei einer Computerspielfirma anfing. Heute arbeitet er als Material- und Environment-Artist bei GentlyMad Studios, dieselbe Firma, bei der er ehemals sein Praktikum absolvierte. Unser Lieblings-Game aus dem Spielportfolio der Computerspielefirma ist übrigens die Wirtschaftssimulation Pizza Connection 3. Im Rahmen des Game-Projekts Endzone – A World Apart oblag es Kai nicht nur, Materialien zu generieren, sondern auch 3D-Modelle zu erstellen und diese zu texturieren. Dieses breitgefächerte Aufgabenfeld war notwendig, da die Anzahl der talentierten Köpfe hinter GentlyMad Studios relativ übersichtlich ist. Doch damit endete Kais Verantwortungsbereich nicht, denn er zeichnete sich außerdem für den Release Trailer und die In-Game-Vegetation verantwortlich.

Kai Mergener etabliert sich als Working Professional: Während seines Studiums an der Hochschule Mittweida war es Kais Ziel, ein 3D-Artist zu werden. Im Verlauf seiner Studienjahre machte sich Kai auch mit Substance 3D vertraut, war bald beeindruckt von den Gestaltungsmöglichkeiten, vor allem in Bezug auf 3D-Modeling und -Texturing. Um sich schließlich sein Traumpraktikum beim neugegründeten Spieleentwickler GentlyMad Studios zu erringen, bewarb sich Kai – ganz nach der Devise: Fake it till you make it! – mit seinen rudimentär vorhandenen Substance-3D-Skills bei den jungen Spieleentwicklern. Mit Erfolg! Die folgenden Nächte brachte Kai damit zu, sich Substance 3D Designer in Eigenregie beizubringen.

Was erwartet euch im Werkstattbericht? Der Werkstattbericht ist in nachstehende Schritte unterteilt: „SD Workflow“, „Final Renders“, „Post-Processing“ und das abschließende „Nachwort“ („Afterword“). Eine große Inspirationsquelle für Kai waren die Arbeiten von Ishan Verma, Material Artist bei Ubisoft, und Enrico Tammekänd, Environment Artist bei Counterplay Games – aber vor allem die Wandtexturen aus dem Ego-Shooter Rainbow Six: Siege, einem von Kais Lieblingsspielen, waren der kreative Dreh- und Angelpunkt für das eigene Projekt.

Weitergeklickt: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. Kai „Kizzle“ Mergener könnt ihr auf Artstation und Instagram besuchen. Wir meinen: Nutzt Kais Projekt, um euch die nötige Motivation für das nächste Kreativprojekt mit Substance 3D Designer heranzuschaffen!