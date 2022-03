Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, den für eine Preistrophäe nominierten komödiantischen Kurzfilm „My Dear Gnome“ des französischen Animationsstudios Eddy.

Was steckt hinter My Dear Gnome? Im kleinen Komödienknaller „My Dear Gnome“, der FilmemacherInnen Emmanuelle Leleu und Julien Hazebroucq der französischen Produktions- und Animationshauses Eddy aus Frankreich, treffen ein trickreiches Bambi und deutscher Gartenzwergfetischismus aufeinander – genauer: treffen sie für eine Partie Mühle aufeinander. Das Team realisierte den sehenswerten Kurzfilm mit Maya und Avid Media Composer.

Weitergeklickt: Den spritzig-witzigen Kurzfilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und immer artig die Spielregeln einhalten! Übrigens: Unseren Retro-Artikel „Stark eingeschränkte Spieloptionen“, in dem Mirja Fürst die beiden Filmemacher für euch zum Gespräch gebeten hat, haben wir euch gestern in voller Länge präsentiert. Lest doch mal rein!

CGI 3D Animated Short „My Dear Gnome“ Emmanuelle & Julien