Sonic The Hedgehog 2 | Verlosung

Der wohl berühmteste Igel der Videospielgeschichte ist zurück! Nach dem kolossalen Kinoerfolg von Sonic The Hedgehog, mit über 1,2 Millionen Kinozuschauer:innen allein in Deutschland, schlagen Fan-Herzen weltweit bereits höher, wenn der schnellste (und blauste) Igel der Welt dieses Jahr zum zweiten Mal in den Startlöchern steht, denn am 31ten März stürzt sich der filmgewordene Videospielheld voller blauer Power in sein nächstes Kinoabenteurer.

Wovon handelt Sonic The Hedgehog 2? Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik (gespielt von Comedy-Größe Jim Carrey) und dessen neuem Partner Knuckles herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, ganze Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite weiß. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

Wir verlosen: Passend zum neuen Kinofilm verlosen wir dreimal Fan-Pakete, die jeweils einmal einen Hoodie (wahlweise in den Kleidergrößen M/L/XL), ein Pop It Fidget Game und ein Filmposter beinhalten.

Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist, uns folgende Gewinnfrage zu beantworten.

Die Gewinnfrage: Wie lautet der vollständige Name von Igel Sonic? Hinweis: Sonic schämt sich ein bisschen für seinen Namen, tut alles, um diesen geheim zu halten.

Zum Ablauf: Tragt eure Antwort, inklusive eurer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) in das Formular ein.

Einsendeschluss ist der 8te April 2022. Viel Glück!

