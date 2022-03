Wie gelingt der VFX-Branche Feedback-, Fehler- und Führungskultur?

Lead Lighting Technical Director von Double Negative London spricht darüber, was eine gesunde Corporate Culture in der Visual-Effects-Branche ausmacht.

In nuce: In der neuesten Folge seiner 21 Artist Show unterhält sich Technical Director und Gastgeber Alexander Richter mit Christopher Hiess, Lead Lighting Technical Director bei Double Negative (DNEG) in London.

Lass reden: Zu den vielen Hüten, die Christopher im professionellen Umfeld trägt, gehört der Hut des Supervisors, des Technikers, und der Person mit Führungsverantwortung – sowohl bei Double Negative als auch bei The Foundry. Gastgeber Alexander Richter durfte Christopher Hiess‘ Führungsstil aus nächster Nähe kennenlernen, denn Technical Director Christopher war beim Animationsfilm „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ persönlich beteiligt, kann aus erster Hand davon berichten, wie sich Christopher Hiess als Lighting Supervisor machte. Die beiden Köpfe unterhalten sich außerdem darüber, wie es gelingt, ein erfolgreiches und glückliches Team inmitten einer stressigen Filmproduktion hochzuziehen – und wie eine gesunde Feedback- und Fehlerkultur in der VFX-Branche wirklich geht.

Building a healthy and productive team w/ Christopher Hiess