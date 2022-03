Serie über Disney-Animatoren kommt bald!

In nuce: Ein neues Dokutainment-Highlight auf Disneys Streaming-Plattform Disney+ kündigt sich an: „Sketchbook“ nennt sich die sechsteilige Originalserie, welche Interessierten exklusive Einblicke in den Disney-typischen Animationsprozess gewähren. Die Serie soll am 27ten April starten.

Was erwartet euch bei Sketchbook? Ihr wolltet schon immer wissen, was dazugehört, Disney-Charakter zu zeichnen, wie ihr sie aus klassischen Animationsfilmen wie „Ein Königreich für ein Lama“, „Der König der Löwen“ „Aladdin“, „Peter Pan“, oder auch diejenigen aus neuen Disney-Filmen wie „Die Eiskönigin“ oder „Encanto“ kennt? Dann könnte diese Disney-Serie genau das richtige für euch sein.

Wovon handeln die Serienfolgen? Jede der Episoden soll sich auf den jeweiligen Artist konzentrieren, der sich daran macht, einen bestimmten Charakter aus dem Disney-Portfolio zu zeichnen. Bei den Charakteren soll es sich um solche Zeichentrickcharaktere handeln, zu denen der jeweils auftretende Artist eine eigene emotionale oder biografische Verbindung hat. Artist und Charakter verbindet also mehr, als nur der Zeichenstift.

Die Artists in der Homestory: Darüber hinaus werden Leben und Schaffen der betreffenden Artists portraitiert, während Filmemacher Jason Sterman der Frage nachgehen, wie es den Betroffenen gelungen ist, ihren Platz im legendären Animationsstudio der Maus zu erringen. Sterman zeichnete übrigens bereits für Disneys Dokutainment A Spark Story verantwortlich, bei denen den Disney-Artists Aphton Corbin und Louis Gonzales auf den Bleistift gespürt wurde.

Weitergeklickt: Seht nachstehend den Trailer zu „Sketchbook“.

Sketchbook | Official Trailer