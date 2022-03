Version 1.1.4 von „das element“ veröffentlicht!

In nuce: Wie aus einer aktuellen Pressemeldung hervorgeht, wurde jetzt Version 1.1.4 der Münchener Management-Software „das element“ veröffentlicht.

Was ist „das element“? Der Entwickler beschreibt „das element“ als VFX-Library (Bibliothekssoftware), qua der ihr eure Visual-Effects-Assets über eine Verschlagwortung setzt und organisiert. Dabei soll die Software plattformübergreifend funktionieren, und VFX-Studios genau die Werkzeuge an die Hand geben, die für die Organisation von aufwendigen, effektgetriebenen Produktionen wichtig sind. Mit Leichtigkeit soll es Artists gelingen, sich in die Software einzufinden und Ordnung zu halten.

Was bietet Version 1.1.4? Diejenigen Features, welche euch laut Pressemeldung mit das element 1.1.4 erwarten, stellen wir euch nachstehend im Schnelldurchlauf vor:

Verbesserte Benutzeroberfläche

Die Software ist im Betrieb jetzt noch stabiler denn zuvor

Die Thumbnail-Bildchen eurer Dateien könnt ihr jetzt benutzerdefinieren. Mit der neuen Funktion wird euch, basierend auf der jeweiligen Datei, ein aussagekräftiges Thumbnail erstellt, dank dem ihr bereits auf den ersten Blick erkennen sollt, um welche Datei es sich jeweils handel

Die Spannbereite der Dateiarten, die ihr einpflegen und bearbeiten könnt, wurde erweitert. Beispielsweise könnt ihr ab jetzt auch PDFs einlesen, aber auch solche Vorlagen und (Projekt-)Dateien aus Nuke, After Effects, Illustrator und InDesign dürft ihr ab sofort bearbeiten

Eine dateibasierte Datenbank kann nun auf Servern verwendet werden. Dadurch soll der Bedarf an IT-Support reduziert werden. Zusätzlich dürfe es damit leichter fallen, „das element“ auf Systeme aufzuspielen

Das neue Bewertungssystem ermöglicht es euch, Bestandteile eurer Projekte noch sinnvoller zu gruppieren.

Weitergeklickt: Wer den Einstieg mit „das element“ sucht, der kann sich an die ausführlichen Video-Tutorials auf dem YouTube-Channel der Software halten. Auch nutzbringend kann es sein, sich durch die entsprechende Documentation zu stöbern. Die offizielle Webpräsenz findet ihr auf das-element.com.

Weitergeblättert: Übrigens: In unserer neuesten Print-Ausgabe, der DP 02 : 2022, erwartet euch ein ausführliches Interview mit Jonas Kluger, dem Gründer von „das element“. Den Artikel mit dem Titel „Element-ares Asset Management“ findet ihr auf Seite 10.