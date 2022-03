Der Oscar-nominierte Netflix-Film kommt zur FMX 2022!

In nuce: In nicht einmal sechs Wochen ist es so weit: Die FMX 2022 wird seine Besucher:innen mit internationalen Referent:innen aus der VFX-Branche begeistern. Das Event wird dieses Jahr hybrid stattfinden, vor Ort in Stuttgart und online.

Lernen von den Besten, Tekkie-Talk und „Die Mitchells gegen die Maschinen“: Dieses Jahr werden gleich mehrere Masterclasses vor Ort in Stuttgart stattfinden, darunter zu den Themen „Story Development“ und „Story Structure“. Storytelling: zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Animatoren.

Daneben werden im Rahmen des Tracks „Tech Talks“ neueste Forschungsergebnisse aus dem Technologiebereich präsentiert. Beispielsweise wird es darum gehen, wie es gelingt, Präsenzveranstaltungen mit Mixed Reality zu kombinieren. Eines der Entertainment-Highlights in Spielfilmlänge wird übrigens der, mit Annie Awards ausgezeichnete, und für einen Oscar nominierte, Animationsfilm „Die Mitchells gegen die Maschinen“ sein.

Weitere, heißbegehrte Animationsfilme, die eure Wege auf er FMX 2022 kreuzen werden, sind die „The Bad Guys“ von Dreamworks Animation, „Sing – Die Show deines Lebens“ von Illumination Entertainment oder „Encanto“ von den Walt Disney Animation Studios.

Die Mitchells gegen die Maschinen: Physically Based Rendering: Kurt Judson (Sony Pictures Imageworks) und Christos Obretenov (Lollipop Shaders) werden Einblicke in das Concept Art gewähren und zeigen, wie sie den finalen Look des Films exakt an die Konzeptentwürfe angepasst haben. Das Team von Sony Pictures Imageworks nutzte dazu ihren hauseigenen Physically Based Renderer, kombinierte diesen mit eigens entwickelten Look-Development- und Animations-Tools, aber auch der Open Shading Language.

Masterclass mit Victor Perez: Mind Mapping zur Konzeptualisierung von Licht: Ein Kernbestandteil der VFX-Arbeit ist die stimmige Lichtsetzung. Diese sollte immer mit den übrigen Bildkomponenten harmonieren, damit hinterher – um eine abgegriffene Redewendung zu bemühen – alles wie „aus einem Guss wirkt“. Visual Effects Supervisor Victor Perez nutzt hierfür eine auf Mindmapping basierende Analysestruktur. Er übersetzt dabei Licht und Optik durch Fotografie in mathematische Formeln. Liest sich kompliziert an, ist für VFXler:innen aber hochinteressant.

Storytelling für Animatoren: Ein oft geschundenes Schlagwort, auch jenseits der Kreativindustrie: Das Storytelling – und trotzdem relevant wie eh und je. Denn auch dieses Jahr wird wieder Craig Caldwell, Professor an der University of Utah, vertreten sein – und das mit gleich zwei seiner Masterclasses. Die erste Masterclass namens Story Structure behandelt die grundlegenden Story-Elemente und verschiedene Handlungsstrukturen. Die zweite Masterclass nennt sich Story Development. Bei ihr lernen die Teilnehmenden, wie die Entwicklung einer Geschichte Emotionen beim Publikum hervorruft, und es diese den Zuschauer:innen ermöglicht, sich nicht nur mit dem Protagonisten, sondern auch dem Antagonisten, zu identifizieren.

Technologiestandort FMX: Kuratiert werden die Techtalks von Prof. Volker Helzle von der Filmakademie Baden-Württemberg. Die beiden, vielleicht interessantesten Programmpunkte sind jene, die unter dem Titel „Wie man echte Präsenz in Mixed Reality erschafft“ und „Machine Learning in der VFX-Industrie“ laufen.

Wie man echte Präsenz in Mixed Reality erschafft beschäftigt sich mit der Herausforderung, überzeugende, interaktive Erlebnisse zu erschaffen, und welches Fachwissen notwendig ist, um die die erforderliche Grafik, KI und Technik bereitzustellen. Dozieren wird hierzu Darren Cosker von Microsoft.

Dahingegen der Programmpunkt Machine Learning in der VFX-Industrie widmet sich dem Maschinelles Lernen im Bereich der visuellen Effekte, und damit, wie diese Technologie effizientere Arbeitsweisen ermöglichen könnte. Mairéad Grogan, Forschungsingenieurin bei Foundry, wird darüber sprechen, wie sie künstliche Intelligenz beforscht, und was es mit den CopyCat Nodes auf sich hat.

