In nuce: In diesem VFX Breakdown präsentiert euch die Moving Picture Company (kurz: MPC) ihre robotischen Visual Effects, entstanden im Rahmen der dritten und somit auch finalen Staffel der Sci-Fi-Erfolgsserie Lost in Space. Die Serienstaffel ist bereits im Dezember 2021 auf Netflix erschienen – den Blick hinter die Kulissen reicht euch MPC somit nach.

In welcher Folge sind die VFXen zu sehen? Die Visual Effects, die ihr gleich hier unten zu sehen bekommt, sind allesamt für Folge sieben der dritten Staffel entstanden, jene den Titel „Contigencies on Contigencies“ trägt. Beteiligt an diesen VFXen waren drei unterschiedliche Niederlassungen von MPC, nämlich diejenigen in London, Paris und Bengaluru.

Lost in Space – Staffel zwei: Wer sich an den wunderprächtigen Effekten der spannenden Sci-Fi-Serie nicht sattsehen kann, der klickt auf den 06.10.2020 zurück, denn damals zeigten euch die Important Looking Pirates, dass es keinen Charlton Heston als Moses bracht, um das Meer zu teilen. Also: Important Looking Pirates teilten das Meer – wir mit euch den dazugehörigen VFX Breakdown.

Wir empfehlen: Vor dem Klick auf Play Schwimmflügel überziehen und Rettungsring anlegen! Es ist Notwassern angesagt!

MPC – Lost In Space VFX Breakdown