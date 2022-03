Man of Steel | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren! Heute gönnen wir uns ein Tutorial in zwei Teilen, über das sich alle freuen werden, die mit 3ds Max und After Effects arbeiten und sich für Superheld:innen-Filme begeistern, vor allem solche, bei denen Superwoman und Konsorten in den Landeanflug gehen.

Was lernt ihr in diesem Tutorial? In diesem Tutorial des YouTube-Channels von Hollywood Illusion wird euch gezeigt, wie ihr diejenigen Superheld:innen mithilfe des Partikelsimulations-Tools TyFlow in 3ds Max gewuppt bekommt, die ihr bereits in Endlosschleife aus unendlich vielen MCU- und DCU-Filmen kennt. Im Anwendungsbeispiel dieses Tutorials ist es Superman, der blitzartig auf der Oberfläche auftrifft. Dabei knallt der Heros halt genauso wuchtig auf die Erdoberfläche, wie der Landeanflug eines Superhelden, der sich darauf versteht, einen effektvollen Auftritt hinzulegen, auszusehen hat. Im zweiten Teil des Tutorials dann wirbelt ihr Staub und Geröll auf, denn wo Superman aufschlägt, fegt naturgemäß Schmutz und Unrat übes Filmbild – mit After Effects und Trapcode Particular.

Was hat Hollywood Illusion sonst didaktisch drauf? Wenn ihr in Erfahrung bringen wollt, welche Tutorials Hollywood Illusion sonst so in petto hat, solltet ihr euch auf hollywoodillusion.com verklicken!

Adieu! Klickt auch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday!

Introduction to tyFlow in 3ds Max | Ground IMPACT tutorial part 1 (Superman edition)



Creating dust and debris in After Effects | Ground IMPACT tutorial part 2 (Superman edition)