Ubisoft-Tool erleichtert das Creature Rigging

In nuce: Ubisoft enthüllt jüngst über die sozialen Netzwerke den sogenannten „ZooBuilder“ – einem Tool, welches, mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, die grundlegende Skelettstruktur von Tieren nachbaut. All das auf Grundlage von Bewegtbildaufnahmen, welche der User in das Tool einspeist. Das Tool soll Animatoren beim Erstellen von Character Rigs helfen. Allerdings müssen Artists das so entstandene Rig anschließend noch feinjustieren, damit die Bewegungsabläufe animierter, tierischer Charaktere glaubwürdig wirken.

Wie funktioniert das? Das nachstehende, knapp dreiminütige Video, namens „ZooBuilder – A Machine Learning Prototype“ setzt euch das faszinierende, neue Tool auseinander. Im Video erklärt Abassin Sourou Fangbemi, Datenwissenschaftler bei Ubisoft La Forge, den Vorteile des Tools so: „Stellt euch vor, ihr wollt die Bewegungsabläufe eines Löwens oder Tigers aufzeichnen – würdet diese gefährlichen Tiere dazu in ein Motion-Capturing-Studio bugsieren. Das wäre eine ziemliche Herausforderung.“ ZooBilder soll nun, so Abassin weiter, auf MoCap verzichten, stattdessen auf Machine Learning und KI setzen, um den Bewegungsablauf von Tieren zu digitalisieren.

Introducing ZooBuilder, an AI tool developed at @UbisoftLaForge to mimic wildlife and create unique and immersive worlds without the need for mo-cap 🐅⬇ pic.twitter.com/jToxcoR5th — Ubisoft (@Ubisoft) March 21, 2022

Wer hat’s erfunden? Entwickelt wurde der ZooBuilder von Ubisoft La Forge. Es handelt sich hierbei um einen, in Kanada ansässigen, Zweig von Ubisoft, welches sich der Entwicklung neuer Technologien widmet – immer unter Zuhilfenahme aktueller Forschungsergebnisse aus akademischen Forschungsbetrieben.

