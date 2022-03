Wie entwickeln Kölner:innen virtuelle Doppelgänger?

In nuce: In diesem fast zwanzigminütigen Behind the Scenes Video gewähren euch die Macher:innen von „Digital Human“ Einblicke dahingehend, wie das Projekt „Renderpeople“ ursprünglich angefangen hat, wie das allererste Digital Double entstanden ist, wie die ersten Entwicklungsschritte ausgesehen haben, wie hochauflösende Scan-Verfahren und hochwertiges Motion Capturing funktioniert, und wie der digitale Mensch „Fred“ – nicht verwandt oder verschwägert mit Fred Feuerstein – innerhalb der Unreal Engine entstanden ist.

Übersicht: Das Video ist in sieben Kapitel unterteilt, ist zudem mit Kapitelmarkern versehen, damit ihr leichthin zwischen den verschiedenen Themenpunkten hin- und herwechseln könnt. Verlinkt haben wir euch das Video ganz am Ende dieser News. Hier der Überblick:

